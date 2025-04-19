زلزال قوي يضرب شمال باكستان

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، عدة مدن في شمال باكستان صباح اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، دون ورود أنباء عن إصابات أو أضرار.

ووفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، كان مركز الزلزال في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان، وكان على عمق 94 كيلومترا.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل إن الهزات الأرضية سمعت في عدة مدن بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.

ووفقا لوكالة الأنباء الباكستانية، هرع المواطنون المذعورون من منازلهم وبدأوا بتلاوة آيات من القرآن بعد أن شعروا بالهزات.

وأضافت الوكالة: "لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح والممتلكات من أي جزء من البلاد حتى الآن".

وتقع باكستان على حدود الصفيحتين التكتونيتين الهندية والأوراسية، وهي معرضة للنشاط الزلزالي.

وكان زلزال كشمير عام 2005، الذي بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، وأودى بحياة أكثر من 86 ألف شخص، من بين أكثر الزلازل تدميرا في تاريخ باكستان.

وفي عام 2013، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب غرب بلوشستان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص وتدمير قرى بأكملها.

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