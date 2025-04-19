السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زلزال قوي يضرب شمال باكستان

مقياس ريختر،فيتو
مقياس ريختر،فيتو

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، عدة مدن في شمال باكستان صباح اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، دون ورود أنباء عن إصابات أو أضرار.

ووفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، كان مركز الزلزال في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان، وكان على عمق 94 كيلومترا.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل إن الهزات الأرضية سمعت في عدة مدن بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.

ووفقا لوكالة الأنباء الباكستانية، هرع المواطنون المذعورون من منازلهم وبدأوا بتلاوة آيات من القرآن بعد أن شعروا بالهزات.

وأضافت الوكالة: "لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح والممتلكات من أي جزء من البلاد حتى الآن".

وتقع باكستان على حدود الصفيحتين التكتونيتين الهندية والأوراسية، وهي معرضة للنشاط الزلزالي.

وكان زلزال كشمير عام 2005، الذي بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، وأودى بحياة أكثر من 86 ألف شخص، من بين أكثر الزلازل تدميرا في تاريخ باكستان.

وفي عام 2013، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب غرب بلوشستان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص وتدمير قرى بأكملها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باكستان شمال باكستان مقياس ريختر زلزال بقوة 5 9 درجة

مواد متعلقة

بهتاف "لبيك يا غزة"، باكستان تنتفض تضامنا مع الشعب الفلسطيني (فيديو)

رئيس غرفة القاهرة يستقبل سفير باكستان لبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري

آخرهم ماكرون.. زعماء تحت قبة جامعة القاهرة.. أوباما يخاطب العالم عام 2009.. منح الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين وملك أفغانستان ورئيس باكستان.. جاك شيراك ألقى كلمة في 1996.. وفاروق أول الزائرين

ads

الأكثر قراءة

هل ينخفض سعر الذهب خلال الفترة المقبلة؟ خبراء يجيبون

أخبار مصر: استشهاد كبير مرشدي قناة السويس، نوع جديد من السكري يرعب الشباب، كلاسيكو الأهلي وصن داونز، زلزال في البنتاجون

7 خطوات لاستخراج بدل فاقد لكارت عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

بعد خفض الفائدة، سعر صرف الدولار في مصر صباح اليوم السبت

"مكافحة الإدمان" يوضح حقيقة إجراء تحليل مخدرات عشوائي يشمل كل فئات الشعب

القومي للبحوث يوضح مخاطر تناول الرنجة والفسيخ في شم النسيم (فيديو)

استشهاد كبير مرشدي هيئة قناة السويس إثر سقوطه في غاطس القناة وأسامة ربيع ينعاه

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 18/4/2025

كيلو السكر يسجل 32 جنيها في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائلهما وكيفية أدائهما والفرق بينهما، كل ما تريد معرفته عن الحج والعمرة

«قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو»، محمد سيد طنطاوي يوضح المقصود بالعداوة وأطرافها

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بالفرج بعد الضيق

المزيد
الجريدة الرسمية