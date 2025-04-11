في اليوم العالمي لمرض باركنسون 2025، أهم أعراضه وكيف تحدث الإصابة به

تحيي دول العالم في 11 أبريل من كل عام باليوم العالمي لمرض باركنسون 2025، للتوعية بالمرض وأعراضه وأسباب الإصابة به

اليوم العالمي لمرض باركنسون

وفي اليوم العالمي لمرض باركنسون يحدث مرض باركنسون عندما لا تنتج الخلايا العصبية في المخ ما يكفي من مادة كيميائية في الجسم تسمى الدوبامين، والتي تؤثر على حركة الجسم.

أعراض مرض باركنسون



وقالت منظمة الصحة العالمية: تشمل أعراضه الشائعة الرعشة، وتيبس العضلات، وتباطؤ الحركة، وتغيرات في الوضعية، ولكن التأكد من إصابتك بمرض باركنسون قد يستغرق بعض الوقت.



هناك مجموعة واسعة من الأعراض الأخرى التي قد تعاني منها أو لا تعاني منها، وقد تكون ناجمة عن ظروف مختلفة.



يحدث مرض باركنسون عادة في عمر 65 عامًا تقريبًا، ولكن يمكن تشخيص بعض الأشخاص عندما يكونون أصغر من 45 عامًا.



مرض باركنسون

ويمكن أن تساعد الأدوية والجراحة وتغييرات نمط الحياة في علاج مرض باركنسون وتحسين نوعية حياتك.





ما هو مرض باركنسون؟



قالت منظمة الصحة العالمية أن مرض باركنسون هو اضطراب في الحركة والمزاج وهو حالة تتطور مع مرور الوقت، وتحدث عندما لا تتمكن الخلايا العصبية في الدماغ من إنتاج ما يكفي من مادة كيميائية في الجسم تُسمى الدوبامين.

والدوبامين مادة كيميائية يُنتجها الدماغ بشكل طبيعي، وهي ضرورية للتحكم السلس في العضلات والحركة.

يتم تشخيص معظم الأشخاص المصابين بمرض باركنسون في سن 65 عامًا تقريبًا، ولكن 1 من كل 10 أشخاص يتم تشخيصهم هم أصغر من 45 عامًا.

ما هي أعراض مرض باركنسون؟



تختلف أعراض مرض باركنسون والأعراض النموذجية هي مزيج من:

١- ارتعاش أو اهتزاز في حالة الراحة، وعادة ما يكون من جانب واحد في البداية



٢- تصلب العضلات (الصلابة)، والذي يمكن أن يسبب الألم ويؤثر على الوضع والحركة

تباطؤ الحركة، مما قد يجعل الأنشطة اليومية مثل ارتداء الملابس والطهي صعبة



٣- تغييرات في وضعيتك



٤- قد تكون الأعراض المبكرة غامضة وغير محددة، مما يُصعّب تشخيص المرض. قد تشمل هذه الأعراض ما يلي:

تعب

اكتئاب خفيف

الأرق

ألم عضلي موضعي



قد تؤثر الأعراض الأخرى التي قد تظهر علي الإنسان مع مرض باركنسون على كيفية الحركة، مثل:

مشاكل التوازن

تباطؤ الكلام



يصبح خط اليد صغيرًا جدًا ويصعب قراءته

تغيرات البلع



انخفاض ضغط الدم، وخاصة عند الانتقال من الاستلقاء إلى الجلوس، أو من الجلوس إلى الوقوف



وهناك أيضًا أعراض غير حركية، مثل:

مشاكل النوم، بما في ذلك تمثيل أحلامك والتحدث أثناء النوم

إمساك

تباطؤ الأفكار

القلق والاكتئاب

كيف تساعد التمارين الرياضية في تقليل أعراض مرض باركنسون؟

ويؤكد الأطباء أن التمارين تلعب دورًا حيويًّا في الحفاظ على نمط حياة صحي بشكل عام، ويعتقدون أيضًا أنه يمكن أن يحسن أعراضًا معينة لبعض الأمراض، مثل مرض باركنسون.

وتقلل الرياضة المكثفة من انتشار تكتلات ألفا سينوكلين المرضية في الدماغ لمنع اختلال وظائف الخلايا العصبية وموتها.

وأوضح الباحثون أن الرياضة يمكن أن تساعد في الحفاظ على التحكم الحركي والتعلم البصري المكاني، والذي غالبًا ما ينخفض ​​في مرض باركنسون

وأوصى الباحثون جميع مرضى باركنسون بممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلا أنه يجب استشارة الطبيب القلب قبل ممارسة التمارين الرياضية حتى لا تمثل خطورة على مرضى باركنسون.

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