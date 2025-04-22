الطيران الأمريكي يشن غارات جوية جديدة على معاقل "الحوثيين" في اليمن

جددت مقاتلات أمريكية، اليوم الثلاثاء، قصف معاقل جماعة "الحوثي" في اليمن، مستهدفةً بغارات محافظات الحديدة ومأرب وصنعاء، ضمن عمليات عسكرية تنفذها الولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني تواليا.



وأفاد تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "الحوثي" بأن "عدوانًا أمريكيًّا استهدف بغارات عدة جزيرة كمران في محافظة الحديدة".



ولم تورد جماعة ”الحوثي" تفاصيل إضافية عن القصف الجوي على الجزيرة الإستراتيجية المطلة على ممر الملاحة الدولي جنوب البحر الأحمر، خاصة أنه يأتي بعد ساعات من إعلان الجماعة تعرض مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة إلى 25 غارة أمريكية.



في السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام الحوثيين أن "العدوان الأمريكي شن 4 غارات على مديرية مجزر في محافظة مأرب".

كما أفادت قناة "المسيرة" فجر اليوم بأن الجيش الأمريكي شن ثلاث غارات استهدفت العاصمة صنعاء، فيما تم تسجيل غارة سابقة بمنطقة المحجر بقرية هروب بمديرية الحصن في خولان بصنعاء.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة "الحوثيين" أن ثلاث غارات جوية أمريكية استهدفت العاصمة صنعاء بمنطقة براش بمديرية سنحان، وغارة أخرى في وقت سابق استهدفت منطقة المحجر بقرية هروب بمديرية الحصن في خولان بصنعاء.

وأضافت أن "غارة أخرى استهدفت مديرية مجزر في محافظة مأرب وسط اليمن".

وفي وقت سابق، قالت قناة "المسيرة" إن "العدوان الأمريكي استهدف بـ25 غارة مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة (غرب)"، منذ صباح الاثنين، دون تفاصيل عن خسائر بشرية.

وأعلنت وزارة الصحة في صنعاء فجر الاثنين، أن عدد القتلى في القصف الأمريكي على سوق وحي فروة الشعبي في العاصمة اليمنية، ارتفع إلى 12 قتيلا بالإضافة إلى إصابة 30 آخرين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القصف الأمريكي على حي فروة ألحق أضرارا مادية كبيرة في منازل المواطنين والمحلات التجارية.

هذا وأعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة (الحوثيون) اليمنية، يوم الإثنين، استهداف هدف حيوي إسرائيلي في منطقة عسقلان، واستهداف حاملتي الطائرات الأمريكية وقطعهما البحرية بالبحر الأحمر.

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن ما أدى إلى مقتل ما لايقل عن 120 مدنيًّا وإصابة قرابة 300 آخرين معظمهم أطفال ونساء.

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي مساندة للفلسطينيين في غزة.

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