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محافظات

توافد آلاف الزوار على حديقة صنعاء بكفر الشيخ احتفالا بشم النسيم (صور)

الاحتفال بشم النسيم
الاحتفال بشم النسيم

شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ، إقبالًا كبيرًا من أهالى المحافظة لقضاء أجازة شم النسيم وسط الطبيعة الخلابة حيث اصطحبوا معهم بعض المأكولات كأسماك الفسيخ المملحة والسردين والخضراوات لتناول وجبات الإفطار والغداء في جو من البهجة والسعادة.      

  

حيث استقبلت الحديقة الآلاف من الزوار من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، للاحتفال بيوم شم النسيم، والاستمتاع بمشاهدة حديقة الحيوان والألعاب ووسائل الترفية الموجودة بالحديقة، بالإضافة إلى نافورة وشلالات مياه وحمام سباحة وفندق ومطعم متميز فضلًا عن المسطحات الخضراء بالحديقة، وتأمينها بكاميرات مراقبة رئيسية في مدخل الحديقة ومحيطها تعمل على مدار الساعة لتوفير سبل الراحة، ومراقبة الخدمات المقدمة لزوار الحديقة.

 

وتابعت غرفة العمليات من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالى بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع قطاعات ومناطق المحافظة وخاصة المستشفيات ومرفق الإسعاف، كما واصلت حديقة صنعاء، تقديم الخدمات للزوار ورفع مستوى النظافة والإنارة بالحديقة تحت اشراف محمد مصطفي، مدير حديقة صنعاء.

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الحدائق والمتنزهات اجازة شم النسيم الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة كفرالشيخ

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