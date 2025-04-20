بعد تشخيص إصابته، موقف ليفاندوفسكي من مواجهة برشلونة وريال مدريد

أعلن نادي برشلونة الإسباني، في بيان رسمي، تشخيص إصابة الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد خروجه مصابا من مواجهة سيلتا فيجو، التي انتهت أمس بفوز الفريق الكتالوني 4 / 3 أمس السبت، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

النادي الإسباني، أصدر بيانًا رسميًا، اليوم الأحد، وأكد أن ليفاندوفسكي يعاني من إصابة في العضلة شبه الوترية في فخذه الأيسر، وذلك بعد أن خضع للفحوصات الطبية، ولم يعلن النادي الكتالوني فترة غياب ليفاندوفسكي، مع تحديد موعد عودته إلى الفريق بناء على تطور حالته وتعافيه من الإصابة.

وأكدت القناة الثالثة الكتالونية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه رغم أن برشلونة لم يعلن فترة غياب ليفاندوفسكي إلا أن اللاعب البولندي لن يتواجد ضد ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء السبت المقبل، على ملعب لاكارتوخا، ثم مواجهتي إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 30 أبريل، والثلاثاء 6 مايو.

برشلونة يجدد عقد تشيزني

فيما أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي تجديد عقد حارس المرمى البولندي فويتشيك ‎تشيزني لموسم إضافي، بعد المستويات القوية التي قدمها منذ انضمامه للفريق.

وعاد تشيزني من الاعتزال في أكتوبر الماضي بعد فسخ عقده مع ‎يوفنتوس، وانضم لبرشلونة لتعويض غياب ‎تير شتيجن المصاب.

ونجح تشيزني في الحفاظ على نظافة شباكه في 12 مباراة من أصل 24، وخسر مرة واحدة فقط مع الفريق.

وأكد المدير الرياضي ديكو أن النادي سعيد بوجوده، مشيرًا إلى احتمال إضافة بند لتمديد العقد حتى موسم 2026-2027.

ولعب تشيزني دورا كبيرا في تصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم وايضا الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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