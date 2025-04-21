الصور الأولى لمحاضرة توعية طلاب المدارس بمخاطر المخدرات في وزارة الداخلية

حصلت فيتو على الصور الأولى لعقد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، سلسلة من اللقاءات التوعوية بعدد من المدارس والجامعات في مختلف محافظات الجمهورية في إطار حرص الوزارة على التوعية المجتمعية ومكافحة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة.

حماية جيل المستقبل.. الداخلية تواصل توعية طلاب المدارس والجامعات بمخاطر تعاطي المخدرات

حماية جيل المستقبل.. الداخلية تواصل توعية طلاب المدارس والجامعات بمخاطر تعاطي المخدرات

وتحرص الوزارة خلال اللقاءات التعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، لاسيما الأنواع المستحدثة منها، وتسليط الضوء على آثارها السلبية الجسيمة، خصوصًا على الفئات العمرية الشابة، إلى جانب استعراض سبل الوقاية منها وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورتها.

ندوات لتوعية طلاب المدارس والجامعات بمخاطر تعاطي المخدرات

كما تم خلال الفعاليات عرض عدد من الفيديوهات التسجيلية التي توثق جهود الإدارة في ضبط العديد من قضايا المخدرات، وتُظهر حجم التصدي الأمني لمحاولات ترويج تلك المواد داخل المجتمع.

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتعزيز التواصل المجتمعي، ودورها التوعوي في الحفاظ على سلامة النشء والشباب من مخاطر الإدمان وقد لاقت هذه المبادرة إشادة واسعة من الطلاب وهيئات التدريس والمشاركين في اللقاءات، الذين أعربوا عن تقديرهم لدور وزارة الداخلية في دعم الشباب وحمايتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.