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حوادث

نيابة النزهة تتسلم تحليل المخدرات لـ"متحرش الباصات"

تحرش بفتاة، فيتو
تحرش بفتاة، فيتو

 تسلمت  نيابة النزهة تقرير معمل السموم لعينة من دماء عامل متهم باتخاذ وسائل المواصلات في منطقة النزهة وسيلة لممارسة نشاطه الخبيث في التحرش بالسيدات.

وتبين من التقرير إيجابية التحليل واحتواء دماء المتهم على نواتج مخدر الحشيش.

البداية كانت ببلاغ تقدمت به سيدة إلى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تفيد بتضررها من أحد الأشخاص لتحرشه بها حال استقلالها أتوبيس بدائرة القسم.

وعلى الفور شكلت مباحث النزهة فريق بحث وعقب إجراء التحريات تم التوصل إلى مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل - مقيم بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأضاف أنه يتخذ من وسائل المواصلات وسيلة للتحرش بالسيدات قائلا: "أنا مريض ستات".

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة النزهة قسم شرطة النزهة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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