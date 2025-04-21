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مكافحة الإدمان داخل الحدائق العامة خلال أعياد الربيع للتوعية بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات

مبادرات توعوية طوال
مبادرات توعوية طوال أعياد الربيع وشم النسيم، فيتو
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 حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تنفيذ مبادرات توعوية طوال أعياد الربيع وشم النسيم بالحدائق العامة في المحافظات المختلفة لرفع الوعى لدى الأطفال من زوار الحدائق بمخاطر التدخين وتعاطى وإدمان المواد المخدرة.

وذلك باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال كذلك عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان.

 

ورش حكى للأطفال من زوار الحدائق

وتتضمن الأنشطة التوعوية ورش حكى للأطفال من زوار الحدائق وخلال تواجدهم مع أسرهم، حيث يتم تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة، كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، وأيضا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، كذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب من زوار الحدائق عن التدخين وتعاطي المواد المخدرة ورفع وعيهم بخطورة الإدمان.


كما تستهدف المبادرة أيضا إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، من حيث توفير الخدمات العلاجية مجانا وخدمات المشورة وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة.

كما تتضمن المبادرة تنفيذ أنشطة مختلفة بأساليب ابداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وتوزيع هدايا للأطفال مرتبطة بأضرار التدخين والإدمان منها لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع الوصول، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه،كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن.

 

البرامج التوعوية لرفع الوعى بخطورة الإدمان

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة لرفع الوعى بخطورة الإدمان، وأن تنفيذ الانشطة التوعوية  خلال الأعياد والمناسبات.

يأتي ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل مستمر لتنفيذ العديد من الأنشطة للوقاية من الإدمان وسبق وتم إطلاق العديد من البرامج التوعوية لحماية الشباب من التعاطى ورفع وعى الأطفال بخطورة التدخين.

 كما يستمر الصندوق في تنفيذ الأنشطة التوعوية في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وكذلك في مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أيضا تنفيذ أكبر برنامج وقائي بالمدارس خلال فترة الدراسة لرفع وعي الطلاب بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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