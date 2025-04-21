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حوادث

تكدس مروري على الدائري بسبب تصادم 3 سيارات قبل نزلة المريوطية بالجيزة

تكدس مروري
تكدس مروري

شهد الطريق الدائري، صباح اليوم، تكدسًا مروريًّا كثيفًا في الاتجاه المؤدي إلى الوراق ومحور 26 يوليو، وذلك نتيجة وقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات ملاكي قبل نزلة المريوطية.

وعلى الفور، انتقلت الخدمات المرورية التابعة لمديرية  أمن الجيزة إلى موقع الحادث، حيث نجحت في سحب السيارات المتسببة في التكدس، وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل تدريجي بعد أن تأثرت بشكل كبير نتيجة الحادث.

وأسفر التصادم عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما يواصل رجال البحث الجنائي أعمالهم في جمع التحريات والمعلومات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية والفرق الطبية إلى الموقع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة المختصة.

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أمن الجيزة الدائري المريوطية الحركة المرورية
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