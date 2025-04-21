الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإسباني، جيرونا يتأخر بثلاثية نظيفة أمام ريال بيتيس في الشوط الأول

ريال يتيس، فيتو
ريال يتيس، فيتو

الدوري الإسباني، انتهى الشوط الأول من مباراة جيرونا أمام ضيفه ريال بيتيس، بتقدم الأخير بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي يجمعهما الآن ضمن مواجهات الجولة 32 من الدوري الاسباني لكرة القدم. 

أحرز ثلاثية ريال بيتيس كل من: جوني كاردوزو في الدقيقة 6 وأنتوني في الدقيقة 39 وعبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 42 

يواصل ليفاندوفسكي لاعب برشلونة تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفا بفارق ثلاث أهداف عن مبابي أقرب المنافسين.

وغاب  ليفاندوفسكي عن التسجيل في مباريات الجولة ال 32 خلال مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو التي انتهت بفوز البرسا 4-3.  

ولم يستغل  ليفاندوفسكي غياب مبابي لتنفيذ عقوبة الطرد واإصابة في مباراة ريال مدريد ضد أتلايك بلباو لزيادة فارق الأهداف بينهما.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 25 هدفا 
كيليان مبابي ريال مدريد 22 هدفا 
انتي بوديمير أوساسونا 18 هدفا 
أوهيان سانسيت أتلتيك بيلباو 15 هدفا 
رافينيا برشلونة 15 هدفا 
جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد 14 هدفا 
أيوزي بيريز فياريال 14 هدفا 
إنريكي غارسيا كيكي ديبورتيفو ألافيس 12 هدفا 
ألكسندر سورلوث أتلتيكو مدريد 12 هدفا 
دودي لوكيباكيو إشبيلية 11 هدفا 
فينيسيوس جونيور ريال مدريد 11 هدفا 

واشتعلت المنافسة علي ترتيب الدوري الاسباني بين برشلونة وريال مدريد بعد إقتراب الليجا من خط النهاية وقبل 6 جولات لكل منهما.

ويحتل برشلونة قمة جدول الدوري الاسباني برصيد 73 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الوصافة فيما أبتعد أتلتيكو مدريد عن المنافسة نسبيا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني جيرونا ريال بيتيس جيرونا ضد ريال بيتيس جوني كاردوزو

مواد متعلقة

فليك يكشف أول أزمات برشلونة قبل مواجهة مايوركا (فيديو)

ليفاندوفسكي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني، وهذا موقف مبابي

ريال مدريد يطارد برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، برشلونة يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام ريال بيتيس 1-1
ads

الأكثر قراءة

سجن صيدلي مصري في الكويت 15 سنة مع الشغل والنفاذ

القبض على الفتاتين صاحبتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

كنا بنهزر ومش قصدنا الترند، اعترافات فتاتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تعاود الاشتعال، عيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه

متى يطلب الأب والأم من بناتهم ارتداء الحجاب؟، عضو "العالمي للفتوى" يجيب

وزير سوداني يتهم دولة عربية بنقل مسيرات للمتمردين وإدارة الحرب من غرفة تحكم بعاصمتها

هجرة جماعية من غزة عبر مطار رامون، السلطات فى القطاع تكشف تفاصيل حملة المنشورات الخبيثة

خدمات

المزيد

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

37,5 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما سر ترديد الأذان في أذن المولود فور ولادته؟ عالم أزهري يوضح (فيديو)

متى يطلب الأب والأم من بناتهم ارتداء الحجاب؟، عضو "العالمي للفتوى" يجيب

لماذا سميت الجنة بدار السلام؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية