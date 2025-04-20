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محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل في ترعة بالفيوم

مستشفي الفيوم العام،
مستشفي الفيوم العام، فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث انقلاب تروسيكل في ترعة أمام عزبة مفتاح بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب تروسيكل في ترعة بالفيوم

وكان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل في ترعة، أمام عزبة مفتاح بمركز إطسا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

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وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير مفصل بحالة المركبة، وتولي التحقيق.

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