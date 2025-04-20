مصرع سيدة وإصابة 15 شخصا في حادثين بالفيوم

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 15 آخرين، بينهم طفلان في حادثين متفرقين بالفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

الحادث الأول على الطريق الغربي

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة في نهر الطريق، وإصابة 8 أشخاص بينهم طفلان، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

الحادث الثاني على طريق الفيوم – القاهرة

كانت سيدة قد لقيت مصرعها وأصيب 7 آخرين، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، كانوا في طريقهم إلى منطقة وادي الريان السياحية للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

أسماء المصابين والمتوفي

كان قد تلقي مدير أمن الفيوم، ايضا إخطارًا يفيد بحادث انقلاب سيارة سوزوكي محملة 8 ركاب من أسرة واحدة، على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، بين بوابات الرسوم والبوابات الهيكلية ووجود جثة ومصابين، وعلي الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين أنه قد لقيت تريزا ب. ع.، 30 سنة، مصرعها، وأصيب كل من، فايق.أ.ح.ب 35 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسوسو.ع.م 50 سنة، مصابة بكدمات بالضلوع، مدحت.إ.ح، 40 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكيفن.ف.إ، سنتين، مصاب لكدمة بالرأس، وفلوماتين ف. إ.، 7 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وآمال ف. ح. ب.، 49 سنة، مصابة باشتباه كسر في الكتف الأيمن، وكدمة بالرأس، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وثابت ف. ح. ب.، 55 سنة، مصاب بكدمة شديدة بالصدر، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم أسرة واحدة ومقيمين بمصر القديمة، وتم نقل الجثة والمصابين، بواسطة 6 سيارات إسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية للمصابين، كما تمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق.

وتحررت المحاضر اللازمة وتم العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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