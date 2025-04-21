طريقة عمل الكاتشب في البيت بطريقة صحية وتوفر بالميزانية

طريقة عمل الكاتشب في البيت، من الوصفات الصحية التي يمكنك عملها في البيت لأفراد أسرتك، بدلًا من شراءه جاهز، فهو من الأطعمة التي يمكنها أن توفر في الميزانية بشكل كبير.





خاصةً أن الكاتشب من الصوصات التي يطلبها أفراد الأسرة -خاصة الأطفال الصغار- مع الكثير من الأكلات؛ مثل البرجر والبطاطس المقلية والبيتزا.

وطريقة عمل الكاتشب في البيت، من الوصفات سهلة التحضير، التي يمكن عملها زي الجاهزة في البيت، بدلا من شراءه جاهز، بكل سهولة.

وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل الكاتشب زي الجاهز.



المكونات:

كيلو طماطم

كوب سكر

كوب خل أبيض

2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

3 ملعقة كبيرة نشا + ربع كوب ماء

الطريقة:

1. اغسلي الطماطم جيدًا وقطّعيها إلى قطع صغيرة.

2. ضعي الطماطم في قدر على النار واتركيها تغلي حتى تصبح طرية.

3. مرّري الطماطم المسلوقة في الخلاط الكهربائي حتى تصبح ناعمة.

4. أعدّي الطماطم المهروسة إلى القدر وأضيفي إليها السكر والخل والملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة.

5. قلّبي المكونات جيدًا، واتركيها على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

6. في وعاء صغير، ذوّبي النشا في ربع كوب ماء.

7. أضيفي خليط النشا إلى قدر الكاتشب وقلّبي جيدًا حتى يصبح الخليط كثيفًا.

8. ارفعي القدر عن النار واتركي الكاتشب ليبرد.

9. صبّي الكاتشب في زجاجة نظيفة ومعقمة.

10. احتفظي بالكاتشب في الثلاجة واستخدميه خلال أسبوعين.

الكاتشب



نصائح هامة عند عمل الكاتشب في البيت



* يمكنك إضافة بعض التوابل الأخرى إلى الكاتشب حسب الرغبة، مثل الكزبرة أو الكمون أو البهارات المشكلة.

* إذا كنتي تريدين كاتشبًا أكثر حرارة، يمكنك إضافة بعض الفلفل الحار.

* تأكدي من استخدام طماطم ناضجة للحصول على أفضل طعم.

* يمكنك استخدام معجون الطماطم بدلًا من الطماطم الطازجة، لكن تأكدي من استخدام معجون طماطم عالي الجودة.

طريقة عمل المايونيز في البيت، أرخص وألذ من الجاهز

المايونيز البيتي

طريقة عمل المايونيز، من طرق الصوصات التي يمكنها أن توفر في الميزانية بشكل كبير، خاصةً أنه من أصناف الصوصات التي يطلبها أفراد الأسرة مع الكثير من الأكلات؛ مثل البرجر والبطاطس المقلية والبيتزا.



وطريقة عمل المايونيز في البيت، سهلة التحضير، فمكوناته موجودة ومتوفرة في كل مكان.



مكونات عمل المايونيز في البيت:

صفار بيضة واحدة

ملعقة كبيرة خل أبيض

ملعقة صغيرة عصير ليمون

رشة ملح

كوب زيت نباتي (يفضل زيت دوار الشمس)

طريقة عمل المايونيز في البيت:

1. ضعي صفار البيض والخل وعصير الليمون والملح في وعاء الخلاط الكهربائي.

2. اخفقي المكونات على سرعة عالية لمدة دقيقة حتى يصبح الخليط كثيفًا.

3. شغلي الخلاط على سرعة بطيئة، وابدأي بإضافة الزيت ببطء جدًا، قطرة قطرة، مع الاستمرار في الخفق.

4. استمري في إضافة الزيت تدريجيًا حتى يصبح المايونيز كثيفًا ومتماسكًا.

5. تذوقي المايونيز وأضيفي المزيد من الملح أو عصير الليمون حسب الرغبة.

6. استخدمي المايونيز مباشرة أو احتفظي به في الثلاجة في وعاء محكم الإغلاق لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.

نصائح تساعدك على إجادة عمل المايونيز

* تأكدي من أن جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة قبل البدء.

* استخدمي زيتًا نباتيًا ذا طعم محايد، مثل زيت دوار الشمس أو زيت الكانولا.

* أضيفي الزيت ببطء جدًا في البداية، ثم يمكنك زيادة السرعة تدريجيًا.

* إذا أصبح المايونيز سائلًا جدًا، أضف المزيد من الزيت ببطء.

* إذا أصبح المايونيز كثيفًا جدًا، أضف ملعقة صغيرة من الماء الدافئ ببطء مع الخفق.

* يمكنك إضافة نكهات مختلفة إلى المايونيز، مثل الثوم المهروس أو الخردل أو الأعشاب الطازجة.

طريقة عمل صلصة البيتزا زي الجاهزة

صلصة البيتزا

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل صلصة البيتزا، لتضعينها على سطح عجينة البيتزا، لتبهري أفراد أسرتك بالبيتزا كالتي يتناولنها في أشهر المحلات.

مكونات صلصة البيتزا:

٤ فصوص ثوم

٤ حبات طماطم

حزمة صغيرة اوراق ريحان

٣ ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل

طريقة تحضير صلصة البيتزا:

تفتح الطماطم من الاسفل على كل علامة x باستخدام السكين، ثم توضع في ماء مغلي على النار مدة 4 دقائق.

تصفى الطماطم، وتترك لتبرد ثم ينزع عنها الجلد وتفرم قطع صغيرة.

يسخن الزيت في قدر على النار ثم يشوح الثوم.

يضاف الريحان، الملح والفلفل ويقلب الكل لمدة دقيقة.

تضاف الطماطم ثم تترك لتغلي على نار متوسطة مدة 10 دقائق.

توضع في مصفى كبير ثم تصفي جيدا للتخلص من القطع الكبيرة واستخلاص الصلصة الناعمة المنكهة فقط.

توضع ببرطمانات ثم تحفظ بالثلاجة الى حين الاستخدام.

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