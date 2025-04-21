طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس والذرة، لذيذة فى شم النسيم

طريقة عمل سلطة الرنجة، سلطة الرنجة من الأطباق المميزة لتقديم الرنجة، ولها مذاق مميز ولا يقاوم وهى أساسية يوم شم النسيم.

وطريقة عمل سلطة الرنجة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها حيث يمكن إضافة الخضروات المختلفة لها.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس والذرة.

مكونات عمل سلطة الرنجة:

2 فيليه رنجة مدخنة (مشوية أو مشطوفة من الجلد)

2 حبة بطاطس متوسطة (مسلوقة ومقطعة مكعبات)

نصف كوب ذرة صفراء (مسلوقة أو جاهزة من العلبة)

1 بصلة حمراء صغيرة (مقطعة شرائح رفيعة)

1 حبة فلفل ألوان (أحمر أو أصفر، مقطع صغير)

ربع كوب بقدونس مفروم

عصير ليمونتين

2 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون (أو زيت عادي)

رشة فلفل أسود

رشة كمون

طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس والذرة:

إذا كانت الرنجة نيئة، يُشوى الفيليه على النار حتى يتحمص الجلد، ثم يُقشر ويُقطع إلى قطع صغيرة.

إذا كانت جاهزة، فقط قطّعها إلى قطع مناسبة.

تُسلق البطاطس في ماء مملح حتى تنضج، ثم تُقطع مكعبات صغيرة وتُترك لتبرد.

في وعاء كبير، اخلطى البطاطس مع الرنجة والذرة، ثم أضيفي البصل والفلفل والبقدونس.

في كوب صغير، امزجى عصير الليمون مع الخل، زيت الزيتون، الفلفل الأسود، والكمون.

اسكبي الصوص على السلطة وقلّبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

تقدم باردة مع الخبز أو كطبق جانبي.

يمكن إضافة شرائح خيار أو طماطم حسب الرغبة.

لزيادة الطعم المدخن، يمكنك استخدام رشة صغيرة من البابريكا المدخنة.

تقدم هذه السلطة بعد تبريدها لمدة ساعة في الثلاجة لتتجانس النكهات أكثر.

طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس والذرة، فيتو

فوائد الرنجة للصحة

والرنجة لها فوائد عظيمة تدفعنا لتناولها ولكن دون إفراط لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح، ومن فوائد الرنجة:-

مصدر غني بالبروتين، ومن أول وأهم فائدة للرنجة أنها مصدر ممتاز للبروتين الحيواني عالي الجودة، والبروتين ضروري لبناء العضلات والأنسجة، ويساعد على إصلاح الخلايا ودعم الجهاز المناعي، حيث تحتوي كل 100 جرام من الرنجة على كمية جيدة من البروتين، مما يجعلها خيار مناسب لمن يبحث عن بدائل مغذية للحوم الحمراء.

غنية بالأحماض الدهنية اوميجا 3، حيث تحتوي الرنجة على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، وخاصة "أوميجا 3"، وهي دهون صحية تلعب دورا مهما في تحسين صحة القلب، تقليل الالتهابات، وتنشيط وظائف الدماغ.

كما تساهم اوميجا 3 في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

تعزيز صحة الدماغ، والدهون الصحية الموجودة في الرنجة، خصوصًا اوميجا 3، تساعد في دعم وظائف الدماغ، وقد أظهرت بعض الدراسات أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والاكتئاب.

تناول الرنجة بشكل معتدل قد يساعد على تحسين الذاكرة والتركيز.

مصدر للفيتامينات والمعادن، والرنجة غنية بفيتامين D الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم والحفاظ على صحة العظام والأسنان.

تحتوي على فيتامين B12 المهم لتكوين خلايا الدم الحمراء ووظائف الجهاز العصبي.

تحتوي الرنجة على معادن مهمة مثل الحديد، الفوسفور، السيلينيوم، واليود، وهي ضرورية لصحة الجسم بشكل عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.