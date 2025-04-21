"التدريب الرياضي والذكاء الاصطناعي" ندوة بجامعة الوادي الجديد

نظّمت كلية علوم الرياضة بجامعة الوادي الجديد ندوة بعنوان "التدريب الرياضي والذكاء الاصطناعي"، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وبحضور نخبة من الأساتذة المتخصصين في المجال، وذلك في خطوة تجمع بين العلم والمستقبل.

بدء الأستاذ الدكتور محمود عطية، أستاذ التدريب الرياضي بجامعة أسيوط، الندوة بجملة معبّرة: "الوقاية خير من العلاج"، ليأخذ الحضور في جولة علمية عبر مجالات التدريب المختلفة، من المجال الدراسي إلى العلاجي، مرورًا بالتدريب الخاص بذوي الإعاقة، موضحًا وظائف كل مجال وأدواته والفئات المستفيدة منه.

ثم قدّم الدكتور أحمد صلاح قراعة، عميد كلية علوم الرياضة بجامعة أسيوط ورئيس قسم التدريب الرياضي، مداخلة هامة عن المكملات الغذائية، مستعرضًا أنواعها وتأثيرها المباشر على الجينات وبناء العضلات، مع توضيح الفارق الكبير بين الاستخدام العلمي المنضبط وبين الاستخدام العشوائي.

عاد أستاذ التدريب الرياضي بجامعة أسيوط، ليطرح واحدة من أهم قضايا الساحة الأكاديمية، وهي تحديات البحث العلمي، مشيرًا إلى كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا متزايدًا في تنفيذ المهام التي كانت سابقًا تعتمد على البشر، ما يفرض تحولات واضحة في طبيعة بعض التخصصات.

شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من طلاب كلية علوم الرياضة جامعة الوادي الجديد، وتركزت الأسئلة حول حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريب الرياضي، ومدى إمكانية دمجه في المناهج الدراسية والمشروعات التطبيقية، وقدّم الأساتذة إجابات دقيقة ربطت بين الواقع الأكاديمي والمستقبل التقني.

واختُتمت الندوة بإعلان الكلية نيتها تنظيم فعاليات متخصصة قادمة لمواصلة فتح هذا الملف الهام، بما يدعم التوجه نحو دمج التكنولوجيا في منظومة التعليم الرياضي.

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