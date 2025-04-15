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محافظات

بشائر الخير، الوادي الجديد تفتتح موسم توريد محصول القمح

توريد القمح بالوادي
توريد القمح بالوادي الجديد، ڤيتو

افتتحت محافظة الوادي الجديد اليوم الثلاثاء موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، وسط استعدادات مكثفة وتجهيزات دقيقة لضمان موسم ناجح.
وأعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان لها أن محصول القمح يمثل أهمية استراتيجية قصوى كونه حجر الزاوية في ملف الأمن الغذائي، مضيفة أنه تم هذا العام زيادة سعر شراء القمح من الفلاحين، ليصبح 2200 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5، و2150 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23، و2100 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 22.5.
وأضاف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن مديرية التموين بالوادي الجديد شكلت 5 لجان متخصصة من التموين، الزراعة، سلامة الغذاء، كما قامت بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالديوان العام لمتابعة سير عمليات التوريد لحظة بلحظة وحل أية معوقات.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، بدء موسم حصاد القمح فى كافة المناطق المنزرعة بالمحصول، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح 343112 فدانا على مستوى المحافظة أغلبها بمزارع شرق العوينات بإجمالى 203089.18 فدان يليها الفرافرة بمساحة 77812 فدانا، وذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الإقليم بحصر الزمام المنزرع موسم 2024 /2025 بمحافظة الوادي الجديد، وتصديقه على الحصر النهائي لمحصول القمح، حيث تشهد محافظة الوادي الجديد طفرة كبيرة في زيادة المساحة المنزرعة من القمح على مستوى المراكز.

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