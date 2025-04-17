محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماعا موسعا لمتابعة جاهزية مجمع الخدمات الحكومية

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ومديري المديريات والمصالح الحكومية.

وخلال الاجتماع الدوري، شدد محافظ الوادى الجديد، على ضرورة المتابعة المستمرة وتضافر جهود كافة الجهات الحكومية للحفاظ على جودة المنشآت والمشروعات الكائنة بمجمع المصالح الحكومية، مؤكدًا أهمية توفير بيئة عمل نموذجية للعاملين تساهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي.

ووجه الزملوط بسرعة استكمال كافة اشتراطات الحماية المدنية، وطرح "بوفيهات" المقرات للتشغيل الفوري لخدمة العاملين، بالإضافة إلى توفير كافة وسائل الترفيه من مبردات مياه وغيرها، مشددًا على ضرورة التزام جميع المركبات بالوقوف في الأماكن المخصصة بساحات الانتظار للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.