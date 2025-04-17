الجمعة 18 أبريل 2025
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماعا موسعا لمتابعة جاهزية مجمع الخدمات الحكومية

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ومديري المديريات والمصالح الحكومية.

وخلال الاجتماع الدوري، شدد محافظ الوادى الجديد، على ضرورة المتابعة المستمرة وتضافر جهود كافة الجهات الحكومية للحفاظ على جودة المنشآت والمشروعات الكائنة بمجمع المصالح الحكومية، مؤكدًا أهمية توفير بيئة عمل نموذجية للعاملين تساهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي.

ووجه الزملوط بسرعة استكمال كافة اشتراطات الحماية المدنية، وطرح "بوفيهات" المقرات للتشغيل الفوري لخدمة العاملين، بالإضافة إلى توفير كافة وسائل الترفيه من مبردات مياه وغيرها، مشددًا على ضرورة التزام جميع المركبات بالوقوف في الأماكن المخصصة بساحات الانتظار للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

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