انطلاق المؤتمر العلمي الثالث لشباب الباحثين بكلية علوم الرياضة بجامعة الوادي الجديد (فيديو)

عقدت كلية علوم الرياضة بجامعة الوادي الجديد، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العلمى الثالث لشباب الباحثين تحت عنوان "علوم الرياضة والأمن القومى فى ضوء التحديات المعاصرة"، بحضور الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية ومستشار وزير الشباب والرياضة رئيس شرف المؤتمر، وبحضور الدكتور حسين السميري المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، والدكتور صبحي حسنين مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الرياضية والدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين بجمهورية مصر العربية ومشاركة وفد من المملكة العربية السعودية وعدد من ممثلي الدول العربية، وبمشاركة عمداء كليات علوم الرياضة فى الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليات علوم الرياضة بالجامعة.



وفى كلمته رحب الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، رحب بضيوف المؤتمر من عمداء كليات علوم الرياضة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين من الدراسات العليا، كما وجه الشكر والتقدير لكل من أسهم فى الإعداد للمؤتمر بهذا الشكل اللائق بهذا الحدث الكبير، وتمنى للمؤتمر النجاح والخروج بتوصيات تليق بهذا الحدث الأكاديمي المتميز الذى يجمع من يمتلكون الخبرة الأكاديمية والميدانية فى الوقت ذاته.

كما عبر الحضور بكلمات عن سعادتهم بالمشاركة فى هذا المؤتمر الرياضي والمساهمة فى هذا الحدث الرياضي والعلمي بجامعة الوادى الجديد.

الرياضة أمن قومي مصري

وقال الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية علوم الرياضة بالجامعة: إن المؤتمر يأتى انطلاقًا من تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن الرياضة أمن قومي مصري، مشيدين بمبادرات وزارة الشباب والرياضة لدعم الشباب وحثهم علي ممارسة الرياضة.

وقال: إن المؤتمر يتناول العديد من المحاور والجلسات المهمة لإبراز دور علوم الرياضة في الأمن القومي المصري في ضوء التحديات المعاصرة، مضيفا ان محاور المؤتمر تتضمن الرياضة والتنمية المستدامة.. الرياضة المدرسية.. اقتصاديات الرياضة.. التسويق الرياضي وعلوم الحركة الرياضية.. الرياضة والذكاء الإصطناعي والرياضات البارالمبية، بالإضافة إلى التأهيل الرياضي.. التدريب الرياضي الحديث.. التقويم والقياس الرياضي.. الدراسات النفسية.. الإحصاء التطبيقي في العلوم الإنسانية.. الرياضة المدرسية أمن قومي.. التدريب الرياضي والذكاء الاصطناعي.. دور الاقتصاد الرياضي في الأمن القومي.. اللياقة الصحية الرياضية والرعاية النفسية الرياضية لذوي الهمم.

بينما تناولت الجلسات الثانية أفضل البحوث العلمية من رسائل الماجستير والدكتوراه في المجال البحثي مؤكدين على استمرار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالشباب، وأن الرياضة هي القوة الناعمة للوصول بالشباب.

وفى ختام فعاليات المؤتمر الدولى، كرم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، الرموز الرياضية والكوادر التى شاركت فى فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لشباب الباحثين لكلية علوم الرياضة بجامعة الوادى الجديد.

عقد المؤتمر برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، وإشراف الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية علوم الرياضة بالجامعة، والدكتور محمد محمود حسن عميد كلية علوم الرياضة السابق.

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