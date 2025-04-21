بسبب ارتفاع درجات الحرارة، شوارع ومتنزهات الإسكندرية شبه خالية بشم النسيم (صور)

خلت الحدائق والمنتزهات بمحافظة الإسكندرية اليوم، من المواطنين على غير عادة أهالي المحافظة للاحتفال بمناسبة شم النسيم، وسط تجمع القليل من العائلات لتناول الفسيخ والرنجة على كورنيش البحر والحدائق فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ففى حديقة أبو العباس تفرغ العشرات من الأسر المتواجدة بمنطقة بحري بالتنزه بطول الكورنيش لتناول الحلويات والايس كريم والذرة المشوى.

وفى شواطئ شرق الإسكندرية، أقبل العشرات من المواطنين على بعض الشواطئ لقضاء إجازة شم النسيم وسط طقس حار وانتشار بائعي المأكولات والمشروبات المختلفة.

بينما خلت تماما شوارع وميادين عروس البحر الابيض المتوسط من المحتفلين بأجواء عيد شم النسيم على غير العادة، فى ظل سيولة مرورية بطريق الكورنيش والميادين وتواجد رجال الأمن والمرور لتيسير الحركة المرورية

بينما أقبل القليل من العائلات بصحبه أبنائهم على حديقة الحيوانات لمشاهدة انواع الحيوانات المختلفة والتقاط الصور التذكارية وقضاء يوم ترفيهي بداخل الحديقة.

على الجانب الآخر، قاد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، حملة مكبرة بطول طريق الكورنيش، شملت أحياء المنتزه أول، المنتزه ثان، وحي شرق، بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وخلال الجولة، شدد على ضرورة إزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة التي تشوه المظهر العام وتحجب رؤية البحر، كما وجّه بتوحيد شكل وألوان بوابات الشواطئ والنوادي الشاطئية، وإزالة الأسوار المخالفة، مع الالتزام بتصميم موحد يعكس الهوية البصرية للمحافظة.

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