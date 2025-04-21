غرفة الطوارئ الصحية بالأقصر تواصل عملها لتأمين الخدمات الطبية خلال شم النسيم

شهد الدكتور محمد شعبان مدير فرع الرعاية الصحية في الأقصر اليوم الإثنين، اجتماع غرفة الأزمات والطوارئ بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لمتابعة الاستعدادات وجاهزية المنشآت الصحية على مدار 24 ساعة، وفقا توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة خلال أعياد الربيع.

استعدادات التأمين الطبي في عيد شم النسيم

وخلال الاجتماع تمت مناقشة مدى جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة والتأكد من توافر الأرصدة الدوائية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ، بالإضافة إلى متابعة تواجد الفرق الطبية وجاهزيتها الكاملة للتعامل الفوري مع الحالات الحرجة، كما تم استعراض عدد الأسرّة المتاحة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر على تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وضمان استجابة سريعة لأي حالات طارئة بما يحقق راحة وأمان المنتفعين خلال احتفالات أعياد الربيع.

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