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بعد سقوط أجزاء منه، تشكيل لجنة هندسية لفحص حالة مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى الفيوم العام

سقف مبني الغسيل الكلوي
سقف مبني الغسيل الكلوي بمستشفي الفيوم العام، فيتو

قال محمد صلاح إبراهيم مهندس مدني حر، إن سقوط جزء من بطانة الاسقف لا يمثل خطرا داهما للمبني إذا تم الترميم بشكل فني سليم وعلى  أسس هندسية صحيحة، ومراعاة السرعة في الأداء، وهذا ينطبق على سقف مبنى الغسيل الكلوي بمستشفي الفيوم العام، وقرار الإخلاء سليم جدا لسرعة وضع خطة الترميم من قبل الإدارة الهندسية المسئولة عن منشآت وزارة الصحة.

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى

وفي نفس السياق أصدر وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم،  الدكتور سامح الغشماوي، قرارا بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة مبني الغسيل الملوي بمستشفي الفيوم العام، كما خاطب الوحدة المحلية لمدينة الفيوم لتشكيل لجنة هندسية أيضا لمعاينة المبني لبيان مدي السلامة الإنشائية له،  بعد أن تم إخلاء المبنى، عقب سقوط جزء من بطانة السقف بالطابق الرابع والخامس لعناية الباطنة لحين.

إخلاء المرضى حفاظا على أمنهم

وكان الدكتور محمد عبدالله مدير مستشفى الفيوم العام، أصدر قرارًا بإخلاء الطابق الرابع والخامس من مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى الفيوم العام، عقب  سقوط جزء من بطانة سقف الطابق الرابع بمبنى الغسيل الكلوي، للحفاظ على سلامة وصحة المرضى والعاملين، وتم وضع خطة بديلة ونقل 20 مريضا بعناية الطابق الرابع للغسيل الكلوي والطابق الخامس لعناية مرضى الباطنة المرضى مؤقتًا لحين الانتهاء من تجهيز وترميم المبنى.

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وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لسرعة اتخاذ الإجراء الهندسي اللازم.

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الفيوم مستشفي الفيوم العام الغسيل الكلوي سقوط سقف مبني الغسيل الكلوي مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم

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