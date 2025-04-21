الإثنين 21 أبريل 2025
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محافظات

محافظ دمياط يتفقد شواطئ رأس البر ويوجه بتقديم أفضل الخدمات للزائرين (صور)

محافظ دمياط يحتفل
محافظ دمياط يحتفل مع الزائرين علي الشاطئ.. ڤيتو

 أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولة ميدانية مكثفة بمدينة رأس البر، تزامنًا مع احتفالات المواطنين بيوم شم النسيم، وذلك للاطمئنان على سير الخدمات المقدمة للزوار ومتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمناطق الحيوية.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات والمتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء وائل الشربيني رئيس مدينة رأس البر، والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة، إلى جانب ممثلين عن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

 

بوابة المدينة جاهزة لاستقبال الزائرين

 بدأ "الشهابي" جولته بتفقد بوابة رأس البر الشرقية، حيث تابع الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الزوار من مختلف المحافظات، مؤكدًا جاهزية المدينة بعد الإقبال الكبير منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

 

محافظ دمياط يحتفل مع الزائرين علي الشاطئ  .. ڤيتو
محافظ دمياط يحتفل مع الزائرين علي الشاطئ  .. ڤيتو

 

شواطئ مجانية وخدمات متكاملة

 كما تفقد المحافظ الشواطئ واطلع على التجهيزات التي شملت انتشار فرق الإنقاذ، سيارات الإسعاف، متطوعي الهلال الأحمر، ونقاط تجميع الأطفال التائهين. ووجه بتقديم الخدمات مجانًا داخل الشواطئ المحددة، مع توفير الشماسي والكراسي، إلى جانب إقامة ملاعب للكرة الطائرة وكرة القدم بالتنسيق بين هيئة تنشيط السياحة ومديرية الشباب والرياضة والوحدة المحلية.

وشهدت الجولة أيضًا متابعة الفاعليات الثقافية والترفيهية التي تنظمها مكتبة مصر العامة من خلال المكتبة المتنقلة، إضافة إلى الأنشطة الرياضية المتنوعة التي لاقت إقبالًا كبيرًا من الزوار.

إشادة بالمشاركة المجتمعية وجهود التأمين

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للجهات المنظمة والمتطوعين والقائمين على تأمين المدينة، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على توفير أجواء آمنة وممتعة للزائرين، مشددًا على ضبط منظومة الكافيتريات والرقابة على الأسعار لضمان عدم استغلال المواطنين.

محافظ دمياط يطمئن علي تقديم الخدمات الشاطئية براس البر  .. ڤيتو
محافظ دمياط يطمئن علي تقديم الخدمات الشاطئية براس البر  .. ڤيتو

 

 

تطوير اللسان والفنار.. خطوات جادة نحو مستقبل سياحي واعد

 

واختتم الشهابي جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة اللسان، حيث تابع مستجدات المشروع الذي تنفذه شركة المقاولون العرب، وكذلك أعمال ترميم الفنار، وناقش مع المسؤولين خطة العمل ومراحل التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة وتحقيق نقلة نوعية للمنطقة.

محافظ دمياط: نعمل على تقديم أفضل تجربة للزائرين خلال أعياد الربيع وطوال الصيف

 

وأكد المحافظ في تصريحات خلال الجولة: "حرصنا على تقديم أفضل الخدمات لرواد المدينة وتجهيز شواطئ مجانية تستقبل الزائرين من مختلف المحافظات طوال موسم الصيف، مع العمل على تطوير المناطق السياحية لتواكب متطلبات الزوار".

 

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