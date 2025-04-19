السبت 19 أبريل 2025
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محافظات

تنفيذ توجيهات محافظ دمياط ورفع درجة الاستعداد القصوى

استعدادات مكثفة بمدينة رأس البر لاستقبال أعياد الربيع

استعدادات رأس البر
استعدادات رأس البر لشم النسيم

شهدت مدينة رأس البر، رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لاستقبال الزائرين خلال أعياد الربيع، من خلال خطة متكاملة تشمل مختلف القطاعات الخدمية بالمدينة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

 

حملات موسعة لمكافحة الحشرات ورفع المخلفات بالشاطئ


وفي إطار جهود لجنة الإصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، نُفذت حملة موسعة لمكافحة الحشرات والبعوض، بالتنسيق بين إدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، وإدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة. كما تم رفع المخلفات بالشاطئ وتسوية الرمال باستخدام المعدات اللازمة، إلى جانب وضع صناديق القمامة بطول الشاطئ للحفاظ على النظافة العامة.

تجميل مداخل المدينة ورفع كفاءة الحدائق والشواطئ


وفي سياق متصل، تابعت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، الجهود المبذولة لتجميل وتطوير بوابات المدينة، ورفع كفاءة الحدائق العامة والشواطئ لضمان جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال موسم الأعياد.

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