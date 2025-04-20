الأحد 20 أبريل 2025
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محافظات

نائب محافظ دمياط تتفقد الشواطئ والملاعب المجانية برأس البر استعدادًا لشم النسيم

نائب محافظ دمياط..
نائب محافظ دمياط.. فيتو

أجرت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، جولة ميدانية موسعة بمدينة رأس البر، لمتابعة الاستعدادات لاستقبال أعياد شم النسيم، برفقة الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة، واللواء وائل الشربيني، رئيس مدينة رأس البر، وعدد من القيادات التنفيذية.

تنظيم الشواطئ المجانية والكافيتريات لتجنب التكدس


تفقدت نائب المحافظ الفواصل التنظيمية بين الشواطئ المجانية وتلك التابعة للكافيتريات، ووجهت بوضع لافتات إرشادية واضحة وتكثيف فرق النظافة، بما يضمن انسيابية الحركة وتجنب التزاحم.

ملاعب جديدة شاطئية مجانية.. واستمرار التوسعات


تابعت الصديق الانتهاء من تجهيز ملاعب لكرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة، ضمن خطة توفير وسائل ترفيهية مجانية للمصطافين، مشيرة إلى استمرار العمل على إنشاء ملاعب إضافية ببقية الشواطئ.

 

نائب المحافظ، جولة ميدانية موسعة بمدينة رأس البر
نائب المحافظ، جولة ميدانية موسعة بمدينة رأس البر

 

 

الكافيتريات تعلن تخفيضات وتخصص أماكن للجمعيات


رحب أصحاب الكافيتريات بجهود المحافظة، وأعلن بعضهم عن تخفيضات بمناسبة شم النسيم، حيث ستكون تكلفة الشمسية والترابيزة وثلاثة كراسي 150 جنيهًا بدلًا من 200، مع تخصيص أماكن مجانية للجمعيات الخيرية.

إجراءات حماية ونظافة موسعة بالشواطئ


وجهت نائب المحافظ بإزالة القواقع لتفادي إصابة المواطنين، وتثبيت العارضات بالشواطئ، إلى جانب استخدام "جرافات طويلة الذراع" لتقليل العبء عن عمال النظافة، وضمان نظافة الشواطئ.

إسعاف، دورات مياه مجانية، وإزالة نواتج الهدم


شملت الجولة تفقد نقاط الإسعاف وتدابير حماية الأطفال، مع التشديد على توفير بيئة آمنة ومريحة للرواد. كما أصدرت تعليمات بإزالة فورية لنواتج الهدم من بعض الطرق القريبة من الشواطئ، وتخصيص دورات مياه مجانية.

ملاعب تطوعية ومشاركة شبابية لتنظيم الشواطئ


كلفت نائب المحافظ مديرية الشباب والرياضة بالتوسع في إنشاء الملاعب بالشواطئ المختلفة، وإشراك الكيانات الشبابية في تنظيم الشواطئ ضمن جهود تطوعية تخلق بيئة ترفيهية آمنة.

تواصل مباشر مع الأهالي.. وصور تذكارية مع الأطفال


اختتمت الجولة بالتقاط الصور التذكارية مع الأطفال والأسر المتواجدة، تأكيدًا على تواصل القيادات مع المواطنين والاستماع لملاحظاتهم ميدانيًا.

 

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