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شواطئ رأس البر تستقبل زائريها خلال شم النسيم (صور)

شواطئ رأس البر كاملة
شواطئ رأس البر كاملة العدد في شم النسيم

استقبلت محافظة دمياط اليوم الإثنين، آلاف الزائرين والمواطنين، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، من خلال فتح عدد من أماكن التنزه والترفيه مجانًا أو بأسعار رمزية، في مدن دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة.

رأس البر تستقبل زائريها خلال شم النسيم


واستقبلت مدينة رأس البر زائريها، خلال اليوم وسط استعدادات مكثفة نفذتها الوحدة المحلية بالمدينة، استقبلت المدينة روادها بالورود للترحيب بهم حيث  قامت الوحدة المحلية وإدارة السياحة بديوان عام المحافظة باستقبال المواطنين بالورود والمطويات التي تحوي أبرز المعالم السياحية بالمدينة وهدايا للأطفال.

كما تم العمل بالشواطئ التي تم تجهيزها للتشغيل خلال أعياد الربيع وموسم صيف 2025، حيث تم  تمهيد الشاطئ وضع الخدمات الشاطئية من أبراج إنقاذ ونقاط إسعاف وخيم تجميع الأطفال التائهين وتجهيز منطقة المعدات، كما استقبلت الساحات المجهزة لاستقبال سيارات رحلات اليوم الواحد، كما تم تشغيل الأتوبيسين والطفطف السياحي على شارع بورسعيد.
كما شهدت مدينة رأس البر إقبالًا متزايدًا من المواطنين لقضاء شم النسيم، حيث فتحت الشواطئ العامة بالمجان، مع توافر خدمات الإنقاذ والنظافة والتأمين، بالإضافة إلى منطقة اللسان وشارع النيل التي تمثل نقطة جذب سياحي فريدة لالتقاء نهر النيل بالبحر المتوسط.
كما توافرت  رحلات نيلية على متن المراكب النهرية في عدة مناطق بالمحافظة، حيث تتراوح أسعارها  ما بين 5 إلى 10 جنيهات للفرد، ما يضفي لمسة من المتعة والتميز على احتفالات شم النسيم. 
اللواء وائل الشربيني، رئيس مدينة رأس البر، صرّح قائلًا: "مدينة رأس البر جاهزة بالكامل لاستقبال زوار شم النسيم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير خدمات الإنقاذ والنظافة والتأمين على الشواطئ.
كما تم إعداد برنامج ترفيهي مميز يليق بمكانة المدينة كوجهة سياحية أولى في المحافظة. 
وندعو المواطنين للاستمتاع بيومهم في أجواء آمنة ومنظمة، مع الحفاظ على نظافة المدينة ومرافقها العامة."
وأطلقت ادارة السياحة محافظة دمياط برنامجًا ترفيهيًا خاصًا في رأس البر، يتضمن عروضًا فنية وغنائية وفعاليات شبابية مميزة، لإضفاء أجواء احتفالية مبهجة على الزوار.

 

رأس البر تستقبل زائريها
رأس البر تستقبل زائريها


الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، قال في تصريح خاص:
"حرصنا هذا العام على فتح عدد كبير من أماكن التنزه والترفيه أمام المواطنين مجانًا أو بأسعار رمزية، لتكون الفرصة متاحة أمام الجميع للاحتفال بشم النسيم في أجواء أسرية. 
وتم رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والوحدات المحلية، مع توجيه فرق الطوارئ بالتمركز في المناطق الحيوية للتعامل الفوري مع أي مستجدات، حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين."

حديقة "بنت الشاطئ" تستقبل الزوار في دمياط


- وفي مدينة دمياط، تواصل حديقة "بنت الشاطئ" استقبال الزوار على كورنيش النيل بتذكرة دخول رمزية لا تتجاوز جنيهين فقط، حيث تعد من أبرز أماكن التنزه المفتوحة للأسر والأطفال، لما تضمه من مسطحات خضراء وألعاب ومقاعد على النيل مباشرة.

دمياط الجديدة.. حدائق مفتوحة للجمهور

توافد عدد كبير من المواطنين من أبناء محافظة دمياط، منذ الصباح على حديقة دمياط الجديدة الدولية، بالإضافة إلى العديد من مواطني المحافظات الأخرى، احتفالا بعيد شم النسيم، وزاد الزحام على شاطئ دمياط الجديدة.
حيث توفر مساحات خضراء واسعة ومناطق ترفيهية للأطفال، ويبلغ سعر تذكرة الدخول جنيهين فقط، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للعائلات الباحثة عن فسحة اقتصادية في أجواء هادئة وآمنة.

 


وأكدت المحافظة رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية لتأمين المواطنين وتوفير سبل الراحة، مع تكثيف حملات النظافة والتواجد المروري لتيسير الحركة خلال الاحتفالات.
 

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