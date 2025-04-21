الإثنين 21 أبريل 2025
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محافظات

توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالشرقية للاحتفال بشم النسيم (صور)

توافد المواطنين على
توافد المواطنين على الحدائق للاحتفال بشم النسيم،فيتو

توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات كعادتهم كل عام خرج المواطنون بمحافظة الشرقية اليوم الإثنين للاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع والاستمتاع بالأجواء الربيعية الرائعة حيث شهدت الحدائق والمتنزهات والميادين العامة بمختلف المحافظة توافد المواطنين بشكل كثيف للاحتفال بأعياد شم النسيم.

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وجبات الإفطار والأسماك المملحة

واصطحب المواطنون معهم وجبات الإفطار والأسماك المملحة كما استمتع الأطفال بالألعاب المختلفة مثل الكرة وغيرها من الألعاب الجماعية. 

 

توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالشرقية للاحتفال بشم النسيم،فيتو
توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالشرقية للاحتفال بشم النسيم،فيتو

أجواء من البهجة والسعادة تعم أنحاء محافظة الشرقية

وكان  المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وجه بفتح الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز ومدن المحافظة أمام جموع المواطنين تزامنا مع احتفالات أعياد شم النسيم لخلق متنفس حضاري وجمالي للأهالي وتوافد المواطنين على حديقة تحيا مصر احتفالا بأعياد شم النسيم وسط أجواء من الفرحة والسعادة عمت كافة أنحاء المحافظة احتفالا بأعياد الربيع. 

توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالشرقية للاحتفال بشم النسيم،فيتو1
توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالشرقية للاحتفال بشم النسيم،فيتو1

حديقة حيوان الزقازيق تستقبل زوارها في شم النسيم بالأوز الصيني 

وكانت حديقة الحيوان بالزقازيق أنهت في وقت سابق استعداداتها لاستقبال الزائرين  للاحتفال بأعياد الربيع بعد إضافة أنواع جديدة خلال الفترة الماضية أبرزها الغزال ودجاج قطني وسلاحف مصري وسلاحف سوداني إلى جانب الحيوانات الحالية منها الماعز الفرنساوي والطاووس والويلز الفرعوني والأوز الصيني. 

توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالشرقية للاحتفال بشم النسيم،فيتو2
توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالشرقية للاحتفال بشم النسيم،فيتو2

وقال الدكتور السيد حافظ  مدير الحديقة في تصريح خاص لـ"فيتو": إن الحديقة تستعد لاستقبال أعياد شم النسيم منذ أسبوع تقريبا، وذلك تحت إشراف وتعليمات رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان. 

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لفتح أبواب حديقة الحيوان أمام الوافدين بناء على تعليمات مدير الإدارة العامة لحدائق الحيوان لجميع العاملين بالحدائق بضرورة اﻻهتمام ومتابعة اﻻجراءات اﻻحترازية، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة والتطهير بصفة مستمرة لجميع أرجاء الحديقة والمكاتب وتنظيم عمليتي الدخول والخروج منعا للتزاحم وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين. 

توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالشرقية للاحتفال بشم النسيم،فيتو4
توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالشرقية للاحتفال بشم النسيم،فيتو4

المجموعات الحيوانية النادرة

وأوضح حافظ، أن الحديقة تضم نحو25 نوعا من المجموعات الحيوانية خاصة في ظل التطور الملحوظ الذي شهدته مؤخرا وتأتي حديقة الطفل والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها وتضم مجموعة من الحيوانات الأليفة للاستمتاع بمشاهدتها عن قرب والتقاط الصور التذكارية معها. 

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توافد المواطنين علي الحدائق والمتنزهات بالشرقية شم النسيم أجواء عيد شم النسيم احتفالات أعياد الربيع اخبارمحافظة الشرقية

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