حديقة حيوان الزقازيق تستقبل آلاف المواطنين للاحتفال بأعياد الربيع (فيديو وصور)

توافد مئات المواطنين على حديقة الحيوان بالزقازيق محافظة الشرقية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين لقضاء عيد شم النسيم في الهواء الطلق ووسط الخضرة، وذلك مفترشين أرض حديقة الحيوان بسبب عدم توافر أماكن الجلوس تستوعب الأعداد الكبيرة المتواجدة بالحديقة كما قاموا بتناول الرنجة والفسيخ على الأرض.

جولة فيتو داخل حديقة حيوان الزقازيق

وفي جولة أجرتها فيتو من خلال بث مباشر على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي رصدت كاميرا فيتو استمتاع واحتفال الأطفال عند أقفاص حيوانات القردة والتماسيح والملاهي.

جولة فيتو داخل حديقة حيوان الزقازيق، فيتو

حديقة حيوان الزقازيق تستقبل زوارها في شم النسيم بالأوز الصيني

أنهت حديقة الحيوان بالزقازيق محافظة الشرقية في وقت سابق استعداداتها لاستقبال الزائرين اليوم الإثنين للاحتفال بأعياد الربيع بعد إضافة أنواع أخيرة خلال الفترة الماضية أبرزها الغزال ودجاج قطني وسلاحف مصري وسلاحف سوداني إلى جانب الحيوانات الحالية منها الماعز الفرنساوي والطاووس.

جولة فيتو داخل حديقة حيوان الزقازيق، فيتو

وقال الدكتور السيد حافظ مدير الحديقة في تصريح خاص لـ"فيتو": إن الحديقة تستعد لاستقبال أعياد شم النسيم منذ أسبوع تقريبا، وذلك تحت إشراف وتعليمات رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

جولة فيتو داخل حديقة حيوان الزقازيق، فيتو

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لفتح أبواب حديقة الحيوان أمام الوافدين بناء على تعليمات مدير الإدارة العامة لحدائق الحيوان لجميع العاملين بالحدائق بضرورة اﻻهتمام ومتابعة اﻻجراءات اﻻحترازية، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة والتطهير بصفة مستمرة لجميع أرجاء الحديقة والمكاتب وتنظيم عمليتي الدخول والخروج منعا للتزاحم وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

جولة فيتو داخل حديقة حيوان الزقازيق، فيتو

المجموعات الحيوانية

وأوضح حافظ، الحديقة تضم نحو25 نوعا من المجموعات الحيوانية خاصة في ظل التطور الملحوظ الذي شهدته مؤخرا وتأتي حديقة الطفل والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها وتضم مجموعة من الحيوانات الأليفة للاستمتاع بمشاهدتها عن قرب والتقاط الصور التذكارية معها.

وأوضح أن حديقة الحيوان تبدأ في استقبال زوارها منذ الثامنة صباحا حتى السادسة والنصف مساء بسعر 5 جنيهات فقط للتذكرة.

جولة فيتو داخل حديقة حيوان الزقازيق، فيتو

الاستعانة بقوات الحماية المدنية

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بقوات الحماية المدنية لتمشيط محيط الحديقة قبل دخول الزوار إليها وبسيارة الإسعاف والمطافي داخلها تحسبا لوقوع أي حوادث أو اندلاع حرائق مفاجئة بالمكان وتم التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب لمواجهة ظاهرة التحرش والتصدي لأي محاولات للتحرش أو الاشتباك بين المواطنين.

منع الإجازات والراحات للعاملين بالحديقة

جولة فيتو داخل حديقة حيوان الزقازيق، فيتو

كما تم منع الإجازات والراحات لجميع العاملين وزيادة منافذ البيع لتسهيل الدخول على المواطنين، وعمل صيانة لدورات المياه وزيادة المقاعد الخشبية بالحديقة والإضاءة ومنع الراحات لكل العاملين والإداريين الذي يبلغ عددهم أكثر من 30 عاملا وإداريًّا المواطنين.

جدير بالذكر أن حديقة الحيوان تقع على مساحة 5 أفدنة تقريبا وتضم مسطحات خضراء وملعبين للأطفال بهما العديد من الألعاب وكافيتيريا وسيارات تصادمية فضلا عن 25 نوعا من الحيوانات والفصائل النادرة.

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