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محافظات

حملات تفتيشية على الباعة الجائلين بالحدائق والمتنزهات بالشرقية في شم النسيم (صور)

حملات تفتيشية على
حملات تفتيشية على الباعة الجائلين.فيتو

 شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة محافظة الشرقية، حملات رقابية وتفتيشية مفاجئة منذ قليل على الباعة الجائلين داخل الحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظة للتأكد من صلاحية المعروض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالشرقية للاحتفال بشم النسيم (صور)

توافد المواطنون على الحدائق والمتنزهات بالشرقية للاحتفال بشم النسيم

 توافد المواطنون على الحدائق والمتنزهات كعادتهم كل عام.

خرج المواطنون بمحافظة الشرقية اليوم الإثنين للاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع والاستمتاع بالأجواء الربيعية الرائعة حيث شهدت الحدائق والمتنزهات والميادين العامة بمختلف المحافظة توافد المواطنين بشكل كثيف للاحتفال بأعياد شم النسيم.

 

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 حملات رقابية وتفتيشية مفاجئة في شم النسيم  على الباعة الجائلين.فيتو

وجبات الإفطار والأسماك المملحة

واصطحب المواطنون معهم وجبات الإفطار والأسماك المملحة كما استمتع الأطفال بالألعاب المختلفة مثل الكرة وغيرها من الألعاب الجماعية.

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حملات رقابية وتفتيشية مفاجئة في شم النسيم  على الباعة الجائلين.فيتو

أجواء من البهجة والسعادة تعم أنحاء محافظة الشرقية

وكان  المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وجه بفتح الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز ومدن المحافظة أمام جموع المواطنين تزامنا مع احتفالات أعياد شم النسيم لخلق متنفس حضاري وجمالي للأهالي وتوافد المواطنين على حديقة تحيا مصر احتفالا بأعياد شم النسيم وسط أجواء من الفرحة والسعادة عمت كافة أنحاء المحافظة احتفالا بأعياد الربيع.

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حملات رقابية وتفتيشية مفاجئة في شم النسيم  على الباعة الجائلين.فيتو
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حملات رقابية وتفتيشية مفاجئة في شم النسيم  على الباعة الجائلين.فيتو
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حملات رقابية وتفتيشية مفاجئة في شم النسيم  على الباعة الجائلين.فيتو

حديقة حيوان الزقازيق تستقبل زوارها في شم النسيم بالأوز الصيني 

وكانت حديقة الحيوان بالزقازيق أنهت في وقت سابق استعداداتها لاستقبال الزائرين  للاحتفال بأعياد الربيع بعد إضافة أنواع جديدة خلال الفترة الماضية أبرزها الغزال ودجاج قطني وسلاحف مصري وسلاحف سوداني إلى جانب الحيوانات الحالية منها الماعز الفرنساوي والطاووس والويلز الفرعوني والأوز الصيني. 

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ادارة مراقبة الاغذية بالشرقية إجازة عيد شم النسيم أجواء عيد شم النسيم الحدائق العامة في الشرقية أخبار مصر الان

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