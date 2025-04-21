ضبط وإعدام 1.714 طن من الأغذية والمشروبات الفاسدة بدمياط

شنت مديرية الشئون الصحية بدمياط لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء حملات رقابية موسعة على الأسواق والمنشآت الغذائية بأنحاء المحافظة، وذلك لحماية صحة المواطنين خاصة خلال احتفالات عيد شم النسيم.

وجاءت الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، وتحت إشراف الدكتور عطية منصور، مدير الإدارة العامة للشئون الوقائية، وبمتابعة دقيقة من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية.

حملات رقابية موسعة على الأسواق والمنشآت الغذائية

وأسفرت الحملات عن المرور على 65 منشأة غذائية متنوعة، حيث تبين أن 43 منشأة منها تُدار بدون ترخيص، كما تم ضبط 3 منشآت تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، وأوصت اللجنة بغلقها إداريًا.

وتم خلال الحملة تحرير 92 محضر جنحة صحية لمخالفات متنوعة، كما تم إعدام 325 كجم من الأغذية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت الرنجة ومنتجات الألبان وأغذية متنوعة، بالإضافة إلى إعدام 176 لترًا من الزيوت والمشروبات الفاسدة.

كما تم ضبط 1.213 طن من المخللات ومصنعات الدواجن والموزاريلا منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع سحب 34 عينة من الفسيخ والرنجة والسردين المملح والحلويات المصنعة من الألبان، لفحصها بالمعامل المختصة.

وأكدت مديرية الصحة بدمياط استمرار حملاتها الرقابية المكثفة خلال موسم الأعياد، لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة.

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