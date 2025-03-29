السبت 29 مارس 2025
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تموين دمياط ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

مجدي عبد الكريم وكيل
مجدي عبد الكريم وكيل وزارة التموين بدمياط

 أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، تحت إشراف وكيل الوزارة مجدي عبدالكريم، رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

 

غرفة عمليات لمتابعة شكاوى المواطنين

 وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، إضافة إلى غرف فرعية في الإدارات المختلفة، لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، مع رفع تقارير يومية إلى الوزارة والمحافظة حول الموقف التمويني.

 

رقابة مشددة على الأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع

وشددت المديرية على متابعة توافر السلع الغذائية واللحوم بفروع شركات الجملة والأسواق والمحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية، مع التأكد من جودة المنتجات وأسعارها. كما تم تكليف حملات تموينية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، وضمان استقرار الحالة التموينية خلال فترة العيد.

 

ضمان توافر الخبز المدعم طوال أيام العيد

وأكدت المديرية استمرار عمل المخابز البلدية المدعمة والعودة إلى المواعيد الرسمية لما كانت عليه قبل رمضان، مع منح إجازات العيد للمخابز بنظام التناوب بما لا يؤثر على توافر الخبز للمواطنين. كما يتم متابعة المطاحن لضمان توفير أرصدة كافية من الدقيق اللازم لإنتاج رغيف العيش بالمواصفات المقررة.

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