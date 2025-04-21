حال إقالة أنشيلوتي، ريال مدريد يحدد اسمين لقيادة الفريق في كأس العالم للأندية

استقرت إدارة ريال مدريد الإسباني على اسمين لاختيار أحدهما لتدريب الفريق بشكل مؤقت في كأس العالم للأندية 2025، في حالة إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال الفترة المقبلة.

وبات أنشيلوتي مهددا بالإقالة في حالة الخسارة أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل، رغم ارتباطه بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2026.

وأشار موقع "ريليفو" الإسباني إلى أن خسارة ريال مدريد ضد الغريم برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل، قد تتسبب في إقالة فورية للمدرب الإيطالي، ووقتها سيتجه ريال مدريد للتعاقد مع لاعبه السابق تشابي ألونسو لخلافته في منصب المدير الفني، لكن قبلها سيعتمد على أحد لاعبيه السابقين أيضا بشكل مؤقت لقيادة الفريق في مونديال الأندية، وهما راؤول جونزاليس، وسانتياجو سولاري.

ويتولى راؤول حاليا تدريب الفريق الرديف لريال مدريد "كاستيا"، بينما سبق لسولاري أن عمل مديرا فنيا لعدة أشهر في موسم 2018-2019.

ويشارك الريال في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام بمشاركة 32 فريقا خلال الفترة بين 14 يونيو و13 يوليو المقبلين.

ريال مدريد يطارد برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني

فيما اشتعلت المنافسة على ترتيب الدوري الاسباني بين برشلونة وريال مدريد بعد اقتراب الليجا من خط النهاية وقبل 6 جولات لكل منهما.

ويحتل برشلونة قمة جدول الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الوصافة فيما أبتعد أتلتيكو مدريد عن المنافسة نسبيا.

وتختتم اليوم الإثنين مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني بمواجهة جيرونا ضد ريال بيتيس.

ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة 73 نقطة

2- ريال مدريد 69 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 63 نقطة

4- أتلتيك بيلباو 57 نقطة

5- فياريال 52 نقطة

6- ريال بيتيس 48 نقطة

7- ريال مايوركا 44 نقطة

8- سيلتا فيجو 43 نقطة

9- ريال سوسييداد 42 نقطة

10- رايو فاليكانو 41 نقطة

11- أوساسونا 41 نقطة

12- خيتافي 39 نقطة

13- إسبانيول 38 نقطة

14- فالنسيا 38 نقطة

15- إشبيلية 37 نقطة

16- جيرونا 34 نقطة

17- لاس بالماس 32 نقطة

18- ديبورتيفو ألافيس 31 نقطة

19- ليجانيس 29 نقطة

20- بلد الوليد 16 نقطة

جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني

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