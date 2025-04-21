أنشيلوتي يتحدث عن فوز ريال مدريد المثير على بلباو

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، سعادته بالانتصار بهدف دون رد على أتلتيك بيلباو، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا.

تصريحات أنشيلوتي

وقال أنشيلوتي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية عن هدف فينيسيوس الملغي: "ربما يكون قرارا مقبولا، لكن الغريب فعلًا أن الـVAR لم يتدخل لمراجعة ركلة الجزاء على بيلينجهام. كرة القدم الجديدة غريبة بالفعل".

وأضاف: "حتى مارسلينو يتفق معي في هذا التوصيف… هذا هو الواقع الجديد للعبة".



وعن هدف فالفيردي القاتل، قال أنشيلوتي: "لقد كان المفتاح. الشوط الأول كان بطيئًا بعض الشيء، لكن في الثاني كنا أفضل على كل المستويات. الفريق أدى ما عليه ونجح في حسم المباراة".

وبسؤاله إن كان قد استخدم المباراة للاستعداد لنهائي الكأس، أجاب: "لم تكن هناك نية لذلك. أردنا فقط السيطرة أكثر عبر الدفع بلوكا مودريتش وسيبايوس. لقد عاد للتو من إصابة، وبعد ذلك أدخلنا إندريك للزيادة الهجومية. الفوز يمنحنا الوقت والثقة للتحضير لما هو قادم".

وعن دور بيلينجهام التكتيكي صرح: "لقد لعب كمهاجم وهمي، وبتوظيفه في هذا المركز حصلنا على أفضلية كبيرة في الموسم الماضي. لم نستخدمها كثيرًا في الشوط الأول، لكننا لجأنا لها في الثاني، وساعدتنا في خلق العديد من الفرص، وكان يستحق أن يسجل".

وعن الجانب البدني للفريق، قال أنشيلوتي: "في الشوط الأول سيطرنا، ولم نكن تحت ضغط، لكننا لم نخلق فرصًا. في الثاني كنا أكثر عدوانية ولم نستقبل أهدافًا، وكنا أكثر تماسكًا".

وحول الجهد الكبير الذي بذله فينيسيوس، قال المدرب الإيطالي: "عقلية فينيسيوس رائعة، وكان مرهقًا للغاية في الشوط الثاني. لقد كان حاسمًا، كعادته".

وعندما سُئل عن سبب عدم احتفال فينيسيوس بالهدف، أوضح أنشيلوتي: "لم تكن أيامًا سعيدة بالنسبة له، لكنه أعجبني برد فعله. سيكون مهمًا جدًا لنا في المباريات المقبلة، بما يقدمه في الملعب وبشخصيته أيضًا".

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