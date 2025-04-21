إقبال كبير على جنينة الأسماك للاحتفال بشم النسيم (فيديو وصور)

شهدت جنينة الأسماك بالزمالك احتفالات الأسر المصرية بشم النسيم داخل الحديقة، وذلك عن طريق تناول الطعام وكان الأطعمة متمثلة في "البيض والرنجة".

وكانت قد شهدت احتفالات شم النسيم بحديقة الست خضراء بحلوان الرسم بالحناء على أيدي الفتيات وحرص المواطنين وباقي الأسر على الاستمتاع بالطبيعة في الحديقة واهتم المواطنون على الاحتفالا بشم النسيم، حيث اتجهت الأسر والأطفال للتنزه والترفيه في الحدائق والأماكن العامة، حيث توافد عدد كبير من المواطنين على جنينة الأسماك في الزمالك للاستمتاع بأجواء شم النسيم وعيد القيامه المجيد.

احتفالات شم النسيم

في يوم شم النسيم، تتحوّل حديقة الأسماك إلى بساط ممتد من الحياة والفرح، حيث تفترش العائلات الأرض وتبدأ طقوس “الافتراس الجماعي” لأشهى أكلات العيد، وعلى رأسها الفسيخ والرنجة والبيض الملون. تنتشر الروائح النفّاذة في الأرجاء، وتمتلئ الأركان بصوت الضحك وتبادل النكات، فيما يتباهى الأطفال ببيضهم الملوّن قبل أن يكسروه وسط فرحة جماعية، لتبدو الحديقة كلوحة نابضة بمشاهد مصرية خالصة تمزج بين البهجة والبساطة وروح العيد

احتفالات شم النسيم



ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم في جنينة الأسماك بالزمالك

احتفالات شم النسيم



شهدت الحديقة زيادة أعداد المواطنين من الأسر والأطفال للاحتفال بعيد شم النسيم وقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأطفال واتخاذ الصور التذكارية والتنزه في الحديقة.



شهدت جنينة الأسماك إقبالا كبيرا من الأسر والأطفال للاحتفال بعيد شم النسيم وقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأطفال واتخاذ الصور التذكارية والتنزه في الحديقة مع تناول الطعام المقدس لعيد شم النسيم وهو "البيض الملون والفسيخ والرنجة".



استعدت جميع المحافظات لاعياد شم النسيم والقيامة المجيد، بكامل أجهزتها لاستقبال آلاف المواطنين الذين يخططون لقضاء عطلة الأعياد في الحدائق العامة والمتنزهات والمواقع السياحية والدينية، في مشهد سنوي متكرر، يلتقي فيه عبق الربيع بقدسية الأعياد، تتحول فيه الجيزة إلى خلية نحل تعمل دون توقف لضمان تأمين الاحتفالات وتوفير بيئة آمنة وصحية تليق بأبناء المحافظة وزوارها.

وبين خطط النظافة، وتأمين الكنائس، وحملات التموين والرقابة الصحية، تأتي توجيهات المحافظين لتضع الخطوط العريضة لاستعدادات موسعة، لم تترك جانبًا من جوانب الحياة اليومية إلا وتناولته بالتركيز والتشديد، بما في ذلك الخبز، والمياه، والإنارة، وحتى إشغالات الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.