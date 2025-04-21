الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

استغماية وسبت صنم، ألعاب الكبار في حديقة الأزهر للاحتفال بشم النسيم (صور)

احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم
ads

شهدت حديقة الأزهر احتفالات المواطنين بشم النسيم عن طريق اللعب ضمن مجموعات ينظمها الكبار مع الأطفال تمثلت العاب "استغماية وسبت صنم".

واتجهت الأسر والأطفال للتنزه والترفيه في الحدائق والأماكن العامة للاحتفال بشم النسيم.

احتفالات شم النسيم 
احتفالات شم النسيم 

ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم في حديقة الأزهر.

 

احتفالات شم النسيم 
احتفالات شم النسيم 


كما شهدت الحديقة زيادة أعداد المواطنين من الأسر والأطفال  للاحتفال بعيد شم النسيم وقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأطفال واتخاذ الصور التذكارية والتنزه في الحديقة.

احتفالات شم النسيم 
احتفالات شم النسيم 

وكانت  جميع المحافظات استعدت لاعياد شم النسيم والقيامة المجيد، بكامل أجهزتها لاستقبال آلاف المواطنين الذين يخططون لقضاء عطلة الأعياد في الحدائق العامة والمتنزهات والمواقع السياحية والدينية، في مشهد سنوي متكرر، يلتقي فيه عبق الربيع بقدسية الأعياد.

وبين خطط النظافة، وتأمين الكنائس، وحملات التموين والرقابة الصحية، تأتي توجيهات المحافظين لتضع الخطوط العريضة لاستعدادات موسعة، ولم تترك جانبًا من جوانب الحياة اليومية إلا وتناولته بالتركيز والتشديد، بما في ذلك الخبز، والمياه، والإنارة، وحتى إشغالات الطرق.

 

احتفالات شم النسيم 
احتفالات شم النسيم 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالات شم النسيم عيد شم النسيم العاب الكبار حديقة الازهر احتفالات شم النسيم داخل حديقة الازهر
ads

الأكثر قراءة

فاتنة المزاج العالي، حكاية سارة خليفة من أضواء الشهرة إلى سجن النساء

غدا، البنوك تحسم مصير الفائدة على شهادات الادخار

سارة خليفة تواجه 5 اتهامات خطيرة، وهذه عقوباتها المتوقعة

وسام أبو علي يرفض هذا الأمر قبل مواجهة صن داونز

غرق شاب في مياه نهر النيل بالأقصر خلال احتفالات شم النسيم

المجددون.. زكريا الأنصاري، شيخ مشايخ الإسلام وقاضي القضاة

آية سماحة تعتذر للصحفيين والمصورين: شركاء النجاح

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

الارتفاع تجاوز 31% منذ بداية 2025، شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن النفيس

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

اعترافات سارة خليفة المتهمة بتجارة المخدرات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. زكريا الأنصاري، شيخ مشايخ الإسلام وقاضي القضاة

الجامع الأزهر: القرآن الكريم سبق العلوم الحديثة في النباتات

أي القلوب تستفتي؟ عالم أزهري يرد على سعد الهلالي بعد الاستشهاد بحديث «استفت قلبك»

المزيد
الجريدة الرسمية