استغماية وسبت صنم، ألعاب الكبار في حديقة الأزهر للاحتفال بشم النسيم (صور)

شهدت حديقة الأزهر احتفالات المواطنين بشم النسيم عن طريق اللعب ضمن مجموعات ينظمها الكبار مع الأطفال تمثلت العاب "استغماية وسبت صنم".

واتجهت الأسر والأطفال للتنزه والترفيه في الحدائق والأماكن العامة للاحتفال بشم النسيم.

احتفالات شم النسيم

ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم في حديقة الأزهر.

احتفالات شم النسيم



كما شهدت الحديقة زيادة أعداد المواطنين من الأسر والأطفال للاحتفال بعيد شم النسيم وقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأطفال واتخاذ الصور التذكارية والتنزه في الحديقة.

احتفالات شم النسيم

وكانت جميع المحافظات استعدت لاعياد شم النسيم والقيامة المجيد، بكامل أجهزتها لاستقبال آلاف المواطنين الذين يخططون لقضاء عطلة الأعياد في الحدائق العامة والمتنزهات والمواقع السياحية والدينية، في مشهد سنوي متكرر، يلتقي فيه عبق الربيع بقدسية الأعياد.

وبين خطط النظافة، وتأمين الكنائس، وحملات التموين والرقابة الصحية، تأتي توجيهات المحافظين لتضع الخطوط العريضة لاستعدادات موسعة، ولم تترك جانبًا من جوانب الحياة اليومية إلا وتناولته بالتركيز والتشديد، بما في ذلك الخبز، والمياه، والإنارة، وحتى إشغالات الطرق.

احتفالات شم النسيم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.