الملاهي والرسم على الوجه، أبرز مظاهر احتفال الأطفال بشم النسيم بحديقة الأزهر (صور)

شهدت حديقة الأزهر احتفالات الأسر المصرية بشم النسيم داخل الحديقة وذلك عن طريق الاتجاه إلى الملاهي والرسم على الوجه والذي يعتبر ملاذ الأطفال في حديقة الأزهر وحرص المواطنين على الاحتفال بشم النسيم، حيث اتجهت الأسر والأطفال للتنزه والترفيه في الحدائق والأماكن العامة، حيث توافد عدد كبير من المواطنين على حديقة الأزهر للاستمتاع بأجواء شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

احتفالات شم النسيم

ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم في حديقة الأزهر.

احتفالات شم النسيم



شهدت الحديقة زيادة أعداد المواطنين من الأسر والأطفال للاحتفال بعيد شم النسيم وقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأطفال واتخاذ الصور التذكارية والتنزه في الحديقة.

احتفالات شم النسيم



شهدت حديقة الأزهر إقبالا كبيرا من الأسر والأطفال للاحتفال بعيد شم النسيم وقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأطفال واتخاذ الصور التذكارية والتنزه في الحديقة مع تناول الطعام المقدس لعيد شم النسيم وهو "البيض الملون والفسيخ والرنجة".

احتفالات شم النسيم

واستعدت جميع المحافظات لأعياد شم النسيم والقيامة المجيد، بكامل أجهزتها لاستقبال آلاف المواطنين الذين يخططون لقضاء عطلة الأعياد في الحدائق العامة والمتنزهات والمواقع السياحية والدينية، في مشهد سنوي متكرر، يلتقي فيه عبق الربيع بقدسية الأعياد.

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