رسم الحنة الأبرز، مظاهر الاحتفال بشم النسيم بجنينة الأسماك بالزمالك (فيديو وصور)

شهدت جنينة الأسماك بالزمالك احتفالات الأسر المصرية بشم النسيم داخل الحديقة وذلك عن طريق رسم الحنّة على أيدي الفتيات وحرص المواطنون وباقي الأسر على الاستمتاع بالطبيعة في الحديقة واهتم المواطنون على الاحتفال بشم النسيم.

واتجهت الأسر والأطفال للتنزه والترفيه في الحدائق والأماكن العامة، حيث توافد عدد كبير من المواطنين على جنينة الأسماك في الزمالك للاستمتاع بأجواء شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

احتفالات شم النسيم



يُعدّ رسم الحنّه واحدًا من أبرز الأنشطة التي تميز الأجواء الاحتفالية في جنينة الأسماك بالزمالك، حيث تُقبل الفتيات من مختلف الأعمار على هذه التجربة التراثية، التي تجمع بين الزخرفة والجمال والحنين إلى الطقوس الشعبية القديمة. وسط ظلال الأشجار ونسمات الهواء النقي، تفترش رسّامات الحنّة الأرض بأدواتهن البسيطة، ويبدأن في رسم نقوش دقيقة على أيدي الزائرات، في طقس يحمل الكثير من البهجة والطابع الاحتفالي. ويُضفي هذا النشاط لمسة فنية وروحًا شرقية أصيلة على أجواء الحديقة، التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى وجهة مفضلة للعائلات والأطفال خلال العطلات والمناسبات.

احتفالات شم النسيم

ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم في جنينة الأسماك بالزمالك.



شهدت الحديقة زيادة أعداد المواطنين من الأسر والأطفال للاحتفال بعيد شم النسيم وقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأطفال واتخاذ الصور التذكارية والتنزه في الحديقة.



شهدت حديقة الأسماك إقبالا كبيرا من الأسر والأطفال للاحتفال بعيد شم النسيم وقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأطفال واتخاذ الصور التذكارية والتنزه في الحديقة مع تناول الطعام المقدس لعيد شم النسيم وهو "البيض الملون والفسيخ والرنجة".

استعدت جميع المحافظات لاعياد شم النسيم والقيامة المجيد، بكامل أجهزتها لاستقبال آلاف المواطنين الذين يخططون لقضاء عطلة الأعياد في الحدائق العامة والمتنزهات والمواقع السياحية والدينية، في مشهد سنوي متكرر، يلتقي فيه عبق الربيع بقدسية الأعياد، تتحول فيه الجيزة إلى خلية نحل تعمل دون توقف لضمان تأمين الاحتفالات وتوفير بيئة آمنة وصحية تليق بأبناء المحافظة وزوارها.

وبين خطط النظافة، وتأمين الكنائس، وحملات التموين والرقابة الصحية، تأتي توجيهات المحافظين لتضع الخطوط العريضة لاستعدادات موسعة، لم تترك جانبًا من جوانب الحياة اليومية إلا وتناولته بالتركيز والتشديد، بما في ذلك الخبز، والمياه، والإنارة، وحتى إشغالات الطرق.

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