سيناريوهان فقط يؤهلان بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق بيراميدز، لمواجهته المهمة والمرتقبة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الذهاب بين أورلاندو وبيراميدز

وتعادل فريق بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف مع أورلاندو بايرتس في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ورغم أن نتيجة التعادل السلبي جيدة وحافظ بيراميدز على نظافة شباكه خارج ملعبه ولكن حال استقباله هدفًا على ملعبه ستزداد مهمته صعوبة خاصة أن الهدف خارج الملعب يتم احتسابه بهدفين فى حالة التعادل.

سيناريو تأهل بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة ليضمن التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، أما في حال انتهاء المباراة بالتعادل السلبي فسيتم اللجوء للأشواط الإضافية، وحال استمرار التعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم صاحب بطاقة التأهل للنهائي.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري باستاد الدفاع الجوي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو بالقاهرة

ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويواصل إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز، تنفيذ برنامجه التأهيلي أملا في اللحاق بمواجهته فريقه المهمة والمرتقبة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني ابراهيم عادل من الإصابة التي لحقت به خلال رحلة الفريق إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

إصابة إبراهيم عادل

وغاب لاعب الفريق السماوي عن مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال والأهلي بالدوري المصري ثم مباراة أورلاندو بايرتس في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية.

ويعاني إبراهيم عادل من آلام شديدة في عضلة الساق اليمنى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.