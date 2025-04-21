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محافظات

درجة الحرارة تمنع أهالي الوادي الجديد من الاحتفال بشم النسيم (صور)

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

فضل أهالي واحات محافظة الوادي الجديد، وعلى رأسهم أهالي واحة الخارجة البقاء داخل المنازل خشية التعرض لضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، خلال الاحتفال بشم النسيم، حيث أدى ارتفاع درجة الحرارة في الوادي الجديد، إلى خلو الشوارع من المواطنين.

فيما شهدت بعض الحدائق ومراكز الشباب والحقول في شم النسيم هذا العام إقبالا محدودا، وسط خلو الشوارع من المارة، فيما يتوقع البعض خروج أهالي المحافظة في ساعات الليل.

وسجلت محافظة الوادي الجديد درجة الحرارة اليوم بواقع 40 درجة، وتسبب ذلك في عدم الخروج بكثافة للحدائق والمتنزهات في شم النسيم.

 

من جانبه أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أنحاء المحافظة وجاهزية مختلف الأجهزة التنفيذية لضمان سير الاحتفالات في أجواء من الأمن والاستقرار، مع توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة عالية ومتابعة مستمرة في إطار حرص المحافظة على تهيئة الأجواء المناسبة في فترة الأعياد.

وأكد استمرار المتابعة من قبل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والتواصل مع الغرف الفرعية بالمراكز الإدارية.

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