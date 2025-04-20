قيادات الوادي الجديد يهنئون أقباط المحافظة بعيد القيامة المجيد

أكد اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، على قوة النسيج الوطني المصري، وعمق الروابط التاريخية التي تجمع بين أبناء الشعب المصري من مسلمين وأقباط، مشيرًا إلى أن هذه الوحدة الوطنية الراسخة هي الركيزة الأساسية التي أرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي من خلالها تتحقق التنمية الشاملة وتسمو قيم المحبة والإخاء، والتمسك بالمبادئ السامية التي تدعو إلى السلام.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، خلال زيارته كنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة، اليوم الاحد، لتقديم أصدق التهاني لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، وراعي الكنيسة ولجميع أقباط المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك في أجواء يسودها المحبة والإخاء.

و أعرب الزملوط، عن تقديره لمظاهر الأخوة والوحدة الوطنية التى تتجلى بأبهى صورها خلال الأعياد والمناسبات الدينية، مشيرًا إلى أن هذه الروح تعكس عمق التلاحم الوطني بين أطياف المجتمع الواحاتى، وتبرهن على أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز قيم المواطنة والتسامح وترسيخ أسس التعايش المشترك، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا أرسانيوس عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الوادي الجديد وجميع الحضور على هذه الزيارة الكريمة والتهنئة الرقيقة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن الكنيسة تصلي من أجل أن يحفظ الله الوطن من الأزمات والمحن وأن يعين قيادتها على تحقيق الأمن والرخاء للشعب المصري العظيم، معربا عن بالغ سعادته بما يلمسه من روح المحبة والوئام التي تجمع اطياف المجتمع وتمتد جذورها في أعماق التاريخ بالمحافظة.

كانت الزيارة بحضور اللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، والعميد محمد شعراوى، المستشار العسكري للمحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد ايهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية في مشهد يعكس روح المحبة والوئام التي تجمع بين أبناء الوادي الجديد مسلمين وأقباط.

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