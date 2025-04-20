الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قيادات الوادي الجديد يهنئون أقباط المحافظة بعيد القيامة المجيد

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

أكد اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، على قوة النسيج الوطني المصري، وعمق الروابط التاريخية التي تجمع بين أبناء الشعب المصري من مسلمين وأقباط، مشيرًا إلى أن هذه الوحدة الوطنية الراسخة هي الركيزة الأساسية التي أرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي من خلالها تتحقق التنمية الشاملة  وتسمو قيم المحبة والإخاء، والتمسك بالمبادئ السامية التي تدعو إلى السلام.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، خلال زيارته كنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة، اليوم الاحد، لتقديم أصدق التهاني لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، وراعي الكنيسة ولجميع أقباط المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك في أجواء يسودها المحبة والإخاء.

و أعرب الزملوط، عن تقديره لمظاهر الأخوة والوحدة الوطنية التى تتجلى بأبهى صورها خلال الأعياد والمناسبات الدينية، مشيرًا إلى أن هذه الروح تعكس عمق التلاحم الوطني بين أطياف المجتمع الواحاتى، وتبرهن على أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز قيم المواطنة والتسامح وترسيخ أسس التعايش المشترك، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا أرسانيوس عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الوادي الجديد وجميع الحضور على هذه الزيارة الكريمة والتهنئة الرقيقة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن الكنيسة تصلي من أجل أن يحفظ الله الوطن من الأزمات والمحن وأن يعين قيادتها على تحقيق الأمن والرخاء للشعب المصري العظيم، معربا عن بالغ سعادته بما يلمسه من روح المحبة والوئام التي تجمع اطياف المجتمع وتمتد جذورها في أعماق التاريخ بالمحافظة.

كانت الزيارة بحضور اللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، والعميد محمد شعراوى، المستشار العسكري للمحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد ايهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية في مشهد يعكس روح المحبة والوئام التي تجمع بين أبناء الوادي الجديد مسلمين وأقباط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد الوادى الجديد الوحدة الوطنية حنان مجدي نائب المحافظ محافظ الوادى الجديد كنيسة السيدة العذراء قيم المحبة قيم المواطنة المناسبات الدينية القيامة المجيد السيدة العذراء
ads

الأكثر قراءة

سارة خليفة للنيابة: أعاني من مرض خبيث وأحتاج إلى عناية طبية خاصة

غلق المالكي وسلنترو بمصر الجديدة (صور)

شقيق أحمد الشرع يضعه فى ورطة بمقطع فيديو، وبيان من الرئاسة السورية لتهدئة الرأي العام

النيابة تأمر بالتحقيق مع كل من تردد علي منزل سارة خليفة خلال الشهر الجاري

تفاصيل صادمة في القبض علي عصابة المنتجة سارة خليفة

أزمة عنيفة في الشرقية للدخان، صفقة أسهم بالمليارات تفجر الصراع بين هاني أمان والعمال (فيديو)

أبرزهم الآيس والشابو، النيابة تعاين معملين لتصنيع المخدرات بقضية المنتجة سارة خليفة

ليفربول يفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف ويقترب من تحقيق الدوري الإنجليزي (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة: السيدة مريم كانت محجبة

ماسورة صرف صحي، أحمد كريمة يهاجم سعد الهلالي بسبب فتاوى المرأة

بعد تصريحات سعد الهلالي المثيرة للجدل، بيان حاسم من الإفتاء بشأن المساواة في المواريث

المزيد
الجريدة الرسمية