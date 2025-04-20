الأحد 20 أبريل 2025
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حوادث

حملة للتبرع بالدم دعما للمرضى بمديرية أمن الوادى الجديد

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الوادى الجديد

قامت مديرية أمن الوادى الجديد بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة.
 

حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الوادى الجديد<br> 
حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الوادى الجديد
 

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الوادى الجديد
 

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جاء ذلك إستمرارًا للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.

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