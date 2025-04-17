مكتب نتنياهو يعلق على تقرير بشأن ضرب إيران: لن نسمح لهم بحيازة سلاح نووي

علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، على تقرير أمريكي بشأن ضرب إيران، قائلا: أن تل أبيب لن تُتيح لطهران حيازة سلاح نووي، مشددا على أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل أخرت البرنامج الإيراني لمدة عقد.

مكتب نتنياهو يعلق على تقرير أمريكي بشأن ضرب إيران

وقال مكتب نتنياهو في بيانه: يقود رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ أكثر من عقد الحملة العالمية ضد البرنامج النووي الإيراني، حتى عندما كان هناك من يستهين بالتهديد ويصفه بدعاية سياسية ويصف رئيس الوزراء بالمصاب بجنون العظمة".

وأضاف أن نتنياهو قاد عددا لا يُحصى من العمليات العلنية والسرية ضد برنامج إيران النووي، وهي العمليات التي حالت دون امتلاك إيران لترسانة نووية حتى اليوم.

تقرير عن توجيه ضربه لإيران

وأوضح مكتب نتنياهو، أن هذه العمليات أخرت البرنامج النووي الإيراني بما يقرب من عقد كامل، وذلك بفضل إصرار رئيس الوزراء على التمسك بموقفه الصارم تجاه إيران، رغم المعارضة الكبيرة داخليا وخارجيا. وكما صرح رئيس الوزراء مرارا: إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وذكر تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد منع تنفيذ ضربة إسرائيلية ضد منشآت نووية إيرانية كانت مقررة في الشهر المقبل، بعدما اختار في الأسابيع الأخيرة التوجه نحو المسار الدبلوماسي، والتفاوض مع طهران لتقييد برنامجها النووي.

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