اتحاد الرماية يرشح عزمي محيلبة لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين

اللجنة الأولمبية، أعلن مجلس إدارة اتحاد الرماية، ترشيح عزمي محيلبة، نجم المنتخب الوطني، لخوض انتخابات لجنة اللاعبين في اللجنة الأولمبية المصرية.

ويأتي ترشيح عزمي محيلبة في إطار حرص الاتحاد على تمثيل لاعبي الرماية داخل الأوساط الأولمبية، عبر واحد من أبرز أبطال اللعبة، ممن رفعوا راية مصر عاليًا في مختلف المحافل العالمية، وكان نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والعطاء الرياضي.

عزمي محيلبة يملك سجلًا مشرفًا من البطولات والميداليات

ويُعد عزمي محيلبة أحد أعمدة المنتخب الوطني للرماية، حيث يمتلك سجلًا مشرفًا من البطولات والميداليات، من بينها ذهبية بطولة العالم للناشئين، وفضية كأس العالم للكبار، بالإضافة إلى مشاركاته المتميزة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020، وباريس 2024.

وأعرب مجلس إدارة الاتحاد عن ثقته الكاملة في قدرة محيلبة على تمثيل اللاعبين بشكل فعّال داخل اللجنة الأولمبية، والمساهمة في دعم حقوقهم وتطلعاتهم، مشيرًا إلى أن ترشيحه يأتي انطلاقًا من دوره الريادي، ليس فقط كلاعب مميز، بل أيضًا كقدوة للأجيال القادمة في رياضة الرماية.

من جانبه، توجه محيلبة بالشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد على هذه الثقة، مؤكدًا أنه سيبذل كل جهده ليكون صوتًا قويًا للاعبين داخل اللجنة، وأنه يتطلع إلى تعزيز دور الرياضات الفردية، وخاصة الرماية، في المنظومة الأولمبية المصرية.

موقف هادية حسني من الترشح للجنة اللاعبين

فيما كشف مصدر داخل اللجنة الأولمبية عن موقف ترشح هادية حسني رئيس اتحاد الريشة الطائرة، على عضوية لجنة اللاعبين، في الانتخابات المقرر لها يوم 24 أبريل الجاري.

وقال المصدر: إن ترشح هادية حسني صحيح ولا يتعارض مع الشروط التي حددتها اللجنة الأولمبية لشغل عضوية لجنة اللاعبين.

وأوضح المصدر، أن هادية حسني شاركت في أولمبياد طوكيو 2020، وتنطبق عليها شروط الترشح، وأن تواجدها في منصب رئيس اتحاد الريشة الطائرة لا يمنعها من خوض انتخابات لجنة اللاعبين.

أعلن مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، إجراء انتخابات لجنة اللاعبين لأول مرة في تاريخ اللجنة الأولمبية المصرية.

وجاء خطاب اللجنة الأولمبية كالتالي:

وأرسلت اللجنة الأولمبية خطابا إلى الاتحادات الأولمبية يتضمن ترشيح لاعب أو لاعبة من كل اتحاد لخوض انتخابات لجنة اللاعبين المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 24 أبريل الحالي.

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