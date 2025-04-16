اعتذار نائب رئيس اتحاد اليد عن عدم الاستمرار في انتخابات عضوية اللجنة الأولمبية

اعتذر خالد ديوان، نائب رئيس اتحاد كرة اليد، عن عدم الاستمرار في انتخابات عضوية اللجنة الاولمبية المصرية، والمقرر إقامتها 25 أبريل الجاري.

وتشهد انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية منافسة على مقاعد العضوية حيث تقدم 10 مرشحين يتم اختيار 8 من بينهم.

وتضم قائمة المهندس ياسر إدريس في العضوية كلا من: محمد عبد المقصود، مجدي اللوزي، أحمد كامل، أشرف حلمي، أشرف فرحات، وآمنة الطرابلسي، محمد محمود، وطارق السعيد، وأيمن علي.

انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية

وخارج القائمة وقبل غلق باب الترشح، تقدم خالد ديوان بأوراق ترشحه على منصب عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لينضم بذلك إلى قائمة المرشحين المتنافسين على منصب العضويةً قبل اعتذاره اليوم عن عدم الاستمرار في السبق الانتخابي.

وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس الماضي على أن يعقب ذلك فحص أوراق المرشحين، ثم إعلان القائمة النهائية لقائمة المرشحين على الانتخابات، ويعقب ذلك إقامة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية يوم 25 أبريل الجاري التي يضم أحد بنودها انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية مع مناقشة جدول الأعمال.

ويحق للتصويت في انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2024-2028، 31 صوتا بواقع 30 اتحادا أولمبيا، وصوت للبرلمانية آية مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية.

ياسر إدريس رئيسا للجنة الأولمبية المصرية

وتجدر الإشارة إلى أن المهندس ياسر إدريس فاز رسميا برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2024-2028 بعد الإعلان رسميا عن غلق باب الترشح على الانتخابات التي تجرى يوم 25 أبريل الجاري وعدم تقدم أحد لمنافسته، ليتم حسم ذلك المنصب بالتزكية بجانب 5 مقاعد أخرى.

وفاز ضمن قائمة المهندس ياسر إدريس بالتزكية أيضًا كل من: المستشار محمد مصطفى في منصب النائب الأول والدكتور إسماعيل شاكر بمنصب النائب الثاني، كما حسم منصب السكرتير العام حازم حسني، وفي منصب السكرتير العام المساعد فاز محمد مطيع، وأخيرًا فاز شريف القماطي بمنصب أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

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