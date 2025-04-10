وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يكرمان أبطال منتخبات الكاراتيه (صور)

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لاعبي المنتخبات الوطنية للكاراتيه، بحضور محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، وأعضاء مجلس الإدارة، بعد الإنجازات التي حققها اللاعبون في المحافل الدولية المختلفة، والتي شملت بطولات العالم، وكأس العالم، والدوري العالمي “بريميرليج”.

وشهدت مراسم التكريم الإشادة بالمستوى الفني والبدني المتميز الذي ظهر به لاعبو الكاراتيه، حيث حصد منتخب الشباب 3 ميداليات متنوعة "ذهبيتان وبرونزية"، فيما حقق منتخب الناشئين 4 ميداليات "ذهبية، وفضيتان، وبرونزية"، بينما توج منتخب تحت 21 عامًا بـ 6 ميداليات "3 ذهبيات، وفضيتان، وبرونزية".

وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يكرمان أبطال منتخبات الكاراتيه

وأسفرت النتائج عن تأهل 7 لاعبين من المنتخبات الوطنية إلى دورة الألعاب العالمية التي تستضيفها الصين في أغسطس المقبل، بواقع "لاعب كاتا، 3 لاعبين كوميتيه، و3 لاعبات كوميتيه" في إنجاز يعكس مدى تطور منظومة الكاراتيه المصرية واستمراريتها في حصد المراكز المتقدمة دوليًا.

وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يكرمان أبطال منتخبات الكاراتيه

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الاتحادات الرياضية وتوفير كل سبل الرعاية لأبطال مصر في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أن ما يحققه أبطال الكاراتيه يعكس حجم الجهود المبذولة على مستوى التدريب والإعداد والكوادر الفنية والإدارية، ويعزز من مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية.

وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يكرمان أبطال منتخبات الكاراتيه

وأشار الوزير إلى أن دعم المواهب الشابة ورعايتها يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء أجيال رياضية قادرة على المنافسة والتتويج في كبرى البطولات، مثمنًا دور الاتحاد المصري للكاراتيه في إعداد منتخبات قادرة على تمثيل مصر بأفضل صورة ممكنة.

وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يكرمان أبطال منتخبات الكاراتيه

وأوضح أن الاتحاد الدولي للكاراتيه وافق على إسناد تنظيم بطولة الدوري العالمي لمصر عام 2026، وهو خير دليل على نجاح الدولة المصرية في استضافة مختلف البطولات وكذلك المستوى الكبير الذي وصل إليه الاتحاد المصري واللاعبين وثقتهم في الدولة المصرية لاستضافة البطولة.

واختتم وزير الرياضة حديثه مؤكدا ان اللاعبون المصريون أصبحوا يسطرون أسماءهم بحروف من نور في تاريخ التايكوندو المصري، وهم الان ينافسون اليابان ابطال العالم في اللعبة.

ومن جانبه أثنى المهندس ياسر ادريس، رئيس اللجنة الأولمبية، على الدور الكبير الذي يقوم به مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه وكل الجهود المبذولة من أجل تطوير الكاراتيه المصري.

وأضاف أن اتحاد الكاراتيه من الاتحادات المصرية الناجحة اداريا وفنيا وهو ما يظهر جليا في حصد الألقاب والبطولات، وكذلك أيضا في المنافسة على كل البطولات.

وزير الرياضة يكلف فريقا طبيا بمتابعة حالة نهلة رمضان

فيما كلف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فريقا استشاريا طبيا وذلك للإشراف ومتابعة علاج اللاعبة نهلة رمضان، بطلة مصر السابقة في رفع الأثقال، وتذليل كافة المعوقات للاعبة بمستشفيات جامعة الإسكندرية، وتقديم أوجه الرعاية والدعم اللازم على نفقة الدولة.

وتشكل الفريق الطبي من كل من؛ الدكتور علي عبد المحسن، عميد كلية طب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الإسكندرية وعضو اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، الأستاذة الدكتورة داليا أحمد نافع، أستاذ أمراض الدم والأمراض الباطنة بجامعة الإسكندرية، واللواء طبيب هشام السلمي، استشاري الطب الطبيعي والتأهيل بالقوات المسلحة، وعضو اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية لا تدخر جهدا من أجل دعم ومساندة أبنائها، ايمانا من دور الدولة المصرية تجاههم وأيضا تقديرا للدور الكبير الذي قام به هؤلاء الأبطال في رفع اسم مصر عاليا.

نهلة رمضان

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن نهلة رمضان تعتبر من أبرز الرياضيات في تاريخ رفع الأثقال المصري، لذلك فالدولة المصرية حريصة على تقديم كل سبل المساعدة تقديرا لما قامت به من أجل الوطن.

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