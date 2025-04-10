الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يكرمان أبطال منتخبات الكاراتيه (صور)

وزير الرياضة ورئيس
وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يكرمان أبطال الكاراتيه

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لاعبي المنتخبات الوطنية للكاراتيه، بحضور محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، وأعضاء مجلس الإدارة، بعد الإنجازات التي حققها اللاعبون في المحافل الدولية المختلفة، والتي شملت بطولات العالم، وكأس العالم، والدوري العالمي “بريميرليج”.

وشهدت مراسم التكريم الإشادة بالمستوى الفني والبدني المتميز الذي ظهر به لاعبو الكاراتيه، حيث حصد منتخب الشباب 3 ميداليات متنوعة "ذهبيتان وبرونزية"، فيما حقق منتخب الناشئين 4 ميداليات "ذهبية، وفضيتان، وبرونزية"، بينما توج منتخب تحت 21 عامًا بـ 6 ميداليات "3 ذهبيات، وفضيتان، وبرونزية".

وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يكرمان أبطال منتخبات الكاراتيه
وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يكرمان أبطال منتخبات الكاراتيه

وأسفرت النتائج عن تأهل 7 لاعبين من المنتخبات الوطنية إلى دورة الألعاب العالمية التي تستضيفها الصين في أغسطس المقبل، بواقع "لاعب كاتا، 3 لاعبين كوميتيه، و3 لاعبات كوميتيه" في إنجاز يعكس مدى تطور منظومة الكاراتيه المصرية واستمراريتها في حصد المراكز المتقدمة دوليًا.

وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يكرمان أبطال منتخبات الكاراتيه
وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يكرمان أبطال منتخبات الكاراتيه

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الاتحادات الرياضية وتوفير كل سبل الرعاية لأبطال مصر في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أن ما يحققه أبطال الكاراتيه يعكس حجم الجهود المبذولة على مستوى التدريب والإعداد والكوادر الفنية والإدارية، ويعزز من مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية.

وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يكرمان أبطال منتخبات الكاراتيه
وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يكرمان أبطال منتخبات الكاراتيه

وأشار الوزير إلى أن دعم المواهب الشابة ورعايتها يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء أجيال رياضية قادرة على المنافسة والتتويج في كبرى البطولات، مثمنًا دور الاتحاد المصري للكاراتيه في إعداد منتخبات قادرة على تمثيل مصر بأفضل صورة ممكنة.

وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يكرمان أبطال منتخبات الكاراتيه
وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يكرمان أبطال منتخبات الكاراتيه

وأوضح أن الاتحاد الدولي للكاراتيه وافق على إسناد تنظيم بطولة الدوري العالمي لمصر عام 2026، وهو خير دليل على نجاح الدولة المصرية في استضافة مختلف البطولات وكذلك المستوى الكبير الذي وصل إليه الاتحاد المصري واللاعبين وثقتهم في الدولة المصرية لاستضافة البطولة.

واختتم وزير الرياضة حديثه مؤكدا ان اللاعبون المصريون أصبحوا يسطرون أسماءهم بحروف من نور في تاريخ التايكوندو المصري، وهم الان ينافسون اليابان ابطال العالم في اللعبة.

ومن جانبه أثنى المهندس ياسر ادريس، رئيس اللجنة الأولمبية، على الدور الكبير الذي يقوم به مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه وكل الجهود المبذولة من أجل تطوير الكاراتيه المصري.

وأضاف أن اتحاد الكاراتيه من الاتحادات المصرية الناجحة اداريا وفنيا وهو ما يظهر جليا في حصد الألقاب والبطولات، وكذلك أيضا في المنافسة على كل البطولات.

 

وزير الرياضة يكلف فريقا طبيا بمتابعة حالة نهلة رمضان 

فيما كلف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فريقا استشاريا طبيا وذلك للإشراف ومتابعة علاج اللاعبة نهلة رمضان، بطلة مصر السابقة في رفع الأثقال، وتذليل كافة المعوقات للاعبة بمستشفيات جامعة الإسكندرية، وتقديم أوجه الرعاية والدعم اللازم على نفقة الدولة.

وتشكل الفريق الطبي من كل من؛ الدكتور علي عبد المحسن، عميد كلية طب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الإسكندرية وعضو اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، الأستاذة الدكتورة داليا أحمد نافع، أستاذ أمراض الدم والأمراض الباطنة بجامعة الإسكندرية، واللواء طبيب هشام السلمي، استشاري الطب الطبيعي والتأهيل بالقوات المسلحة، وعضو اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية لا تدخر جهدا من أجل دعم ومساندة أبنائها، ايمانا من دور الدولة المصرية تجاههم وأيضا تقديرا للدور الكبير الذي قام به هؤلاء الأبطال في رفع اسم مصر عاليا.

نهلة رمضان
نهلة رمضان

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن نهلة رمضان تعتبر من أبرز الرياضيات في تاريخ رفع الأثقال المصري، لذلك فالدولة المصرية حريصة على تقديم كل سبل المساعدة تقديرا لما قامت به من أجل الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ياسر إدريس اللجنة الأولمبية محمد الدهراوي الاتحاد المصري للكاراتيه الكاراتيه

مواد متعلقة

أشرف صبحي يبحث إنشاء وتطوير بعض المنشآت الشبابية والرياضية بمطروح

وزير الرياضة ينعى لاعب الكاراتيه يوسف أحمد

الأكثر قراءة

هل يقود يورجن كلوب الأهلي في كأس العالم للأندية؟ منشور يثير الجدل

حازم إمام يوجه رسالة صادمة لجماهير الزمالك

حقيقة أعتداء سائحة على شاب بالضرب بنزلة السمان بسبب حمار (فيديو)

وقف الممرضة صاحبة واقعة التشهير بتطعيمات طلاب المدارس عن العمل 3 أشهر

بعد تهديد الصين بحرب تجارية، أمريكا ترفع الرسوم الجمركية على بكين إلى 145%

زغلول صيام يكتب: ونش إيه اللي يروح الأهلي! وسر خلطة الفشل في الزمالك.. وقريبًا الجزء الثالث من مسلسل زيزو!

مطاردة على الدائري، فتاة تهرب من محاولة خطف داخل سيارة “أبلكيشن شهير”

الجاردات في قبضة الأمن، تفاصيل جديدة عن مشاجرة مدرسة خاصة بالسلام

منوعات

المزيد

هكر يستهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب

مرشح لرئاسة ناسا يحذر من خسارة الولايات المتحدة السباق القمري أمام الصين

بعد سقوطها ومصرعها من جسر ارتفاعه 50 قدما، تعرف على ملكة جمال أوروبا

دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

الأبيض رفيع الحبة بـ 25 ألف جنيه، سعر الأرز اليوم الخميس 10-4-2025

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح كيفية المساواة في الصف بين المصلي قائمًا والجالس على الكرسي

«أو كظلمات في بحر لجي»، الشعراوي يوضح وصف الله لأعمال الكافرين (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية