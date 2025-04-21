سارة خليفة تواجه 5 اتهامات خطيرة، وهذه عقوباتها المتوقعة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بتورطها في قضايا خطيرة تتعلق بحيازة وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، إضافة إلى حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ونقد أجنبي بطرق غير قانونية، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة، والتي قررت حبسها على ذمة التحقيقات.

وأوضحت مصادر قضائية مطلعة أن المتهمة تواجه مجموعة من الاتهامات المشددة، شملت: حيازة مواد مخدرة خام، تصنيع مواد مخدرة (الحشيش والشابو)، الاتجار في المواد المخدرة، حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، حيازة نقد أجنبي بطريقة غير مشروعة.

احراز قضية سارة خليفة

وبحسب المصادر، فإن العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 تختلف بحسب الغرض من الحيازة، فإذا كانت بقصد التعاطي، تتراوح العقوبة ما بين سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أما إذا كانت الحيازة مجردة، فالعقوبة من سنة إلى ست سنوات، وغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه.

وفي حال ثبوت نية الاتجار، تصبح العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن ست سنوات وتصل إلى السجن المؤبد وغرامة مالية تبدأ من خمسين ألف جنيه وتصل إلى مائتي ألف جنيه، بينما تصل العقوبة إلى الإعدام في حال ثبوت جريمة جلب المخدرات من الخارج.

احراز قضية سارة خليفة

وأكدت المصادر القضائية أن المواد المضبوطة بحوزة سارة خليفة شملت مخدرات من أنواع شديدة الخطورة مثل الحشيش والشابو، ما يضع القضية ضمن نطاق الظروف المشددة التي نصت عليها المادة 34 من قانون مكافحة المخدرات، والتي تعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين مائة ألف وخمسمائة ألف جنيه إذا كان المخدر محل الجريمة من المواد شديدة الخطورة.

وفيما يتعلق بتهمة حيازة السلاح الناري دون ترخيص، أوضحت المصادر أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه لكل من يحمل سلاحًا بغير ترخيص.

كما أضافت المصادر أن الاتهام بحيازة النقد الأجنبي دون سند قانوني قد يعرض المتهمة لعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعامل في النقد الأجنبي.

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