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صحة ومرأة

هيئة الدواء تحذر من الإفراط في تناول الفسيخ: يتسبب في الإصابة بالبتيوليزم وضيق التنفس

الفسيخ والرنجة، فيتو
الفسيخ والرنجة، فيتو

حذرت هيئة الدواء من أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة.

وقالت هيئة الدواء المصرية إن أهم مخاطر تناول الفسيخ والرنجة تشمل:

١-ارتفاع مستويات ضغط الدم حيث يحتوي الفسيخ والرنجة على كميات كبيرة من الأملاح التي تؤثر على مستويات الضغط في الدم.​​

٢-اضطرابات الجهاز الهضمي حيث ينتج عن تناول الأسماك المملحة الشعور بالإنتفاخ واضطرابات المعدة والحموضة التي تتطور وتصبح نزلة معوية حادة. ​​

٣-ضيق التنفس: الأسماك المملحة الفاسدة تعرضك للشعور بالاختناق وعدم القدرة على التنفس بشكل سليم.​​

 

٤-الإصابة بمرض البتيوليزم: وهو مرض يهاجم الأعصاب، وينتج عنه ازدواج الرؤية، وصعوبة الكلام وضعف الأطراف العليا للجسم، ويمكن أن يصيب عضلات الجهاز التنفسي، ويسبب فشل التنفس والوفاة، والمرض يحدث نتيجة الطريقة الخاطئة في حفظ الأسماك المملحة.​​

أكدت هيئة الدواء المصرية على ضرورة عدم الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة.

الفسيخ 
الفسيخ 

وكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجه برفع درجة الاستعداد بجميع المنشأت الصحية، وفي أقسام الطوارئ والاستقبال والرعايات والحضانات وبنوك الدم، مع تأهب فرق الانتشار السريع على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديم أفضل رعاية طبية للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار تأمين فترة الأجازات واحتفالات المصريين بـ«عيد القيامة المجيد» وشم النسيم، وذكرى تحرير سيناء، حيث يتم تعزيز الحملات الرقابية على المستشفيات في جميع محافظات الجمهورية، لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين خلال الاحتفال بالأعياد والمناسبات الرسمية.

 

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى رفع درجة الاستعداد بالغرفة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وجميع الغرف الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، للعمل على مدار الـ 24 ساعة لتلقى بلاغات الحالات الحرجة والعمل سريعًا على توفير الخدمة الطبية اللازمة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم كافة الخدمات التوعوية والطبية عبر الخط الساخن 16474 و137 لضمان تلبية الاحتياجات العاجلة للمرضى.

ولفت «عبدالغفار» إلى مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في مخازن الأزمات والطوارئ بجميع المحافظات، وتأمين احتياطي كافٍ من أكياس الدم ومشتقاته، بالتنسيق مع بنوك الدم الرئيسية وغرفة النداء الآلي (137)، لضمان تلبية احتياجات المرضى، إلى جانب التحقق من مخزون الأكسجين، وصلاحية المولدات، وتوافر الوقود اللازم لتشغيلها في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

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وقال «عبدالغفار» إن توجيهات الوزير تضمنت تكثيف الحملات المرورية من فرق الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، على أقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات والحضانات، لمتابعة تواجد الكوادر الطبية في جميع الأقسام، ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى قيام  الغرفة المركزية للأزمات بتقديم الاستشارات الطبية لحالات التسمم وتحويل الحالات التي تحتاج تدخل طبي للمستشفيات لتلقي العلاج، عبر الخط الساخن 137 وتقديم الإرشادات اللازمة لحالات الجلطات القلبية ضمن مبادرة «كل ثانية حياة» من خلال الرقم 16474، كما يتم تنسيق تسكين الحالات المسجلة في مشروع «رعايات مصر» بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية، عبر منظومة إلكترونية متكاملة لتسريع عمليات النقل وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

 

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