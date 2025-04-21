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حدائق القناطر الخيرية كاملة العدد في احتفالات شم النسيم (فيديو)

القناطر الخيرية كاملة
القناطر الخيرية كاملة العدد في شم النسيم، فيتو

شهدت القناطر الخيرية إقبالا كبيرا خاصة من الأسر والمواطنين للاحتفال بشم النسيم، حيث توافد الأسر حاملين طعامهم وشرابهم للاحتفال بالمساحات الخضراء ونهر النيل. 

 

محافظ القليوبية يتابع الاحتفال بشم النسيم في القناطر 

من جانبه قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بجولة بحدائق القناطر الخيرية بجولة لمتابعة الاحتفالات بحدائق القناطر لمتابعة احتفالات المواطنين بشم النسيم وأعياد الربيع.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن الخطة التي تم وضعها للخروج بالاحتفال بعيد الربيع بالقناطر الخيرية لبر الأمان حققت المستهدف منها بنسبة كبيرة، وكان من أهمها تشديد الرقابة على الأسواق ومحلات بيع الفسيخ والرنجة والأسماك، بالإضافة إلى إلغاء إجازات الأطباء بجميع المستشفيات المركزية تحسبا لحدوث حالات تسمم أو حوادث طرق بالاضافة إلى التواجد الأمني على الطرق الرئيسية والفرعية  للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.. هذا ولم يحدث ما يعكر صفو الاحتفال بعيد الربيع حتى الآن ولم تتلق غرفة العمليات أي بلاغ أو حالات غرق وحوادث.

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