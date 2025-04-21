غدا، البنوك تحسم مصير الفائدة على شهادات الادخار

تعلن غدا الثلاثاء، العديد من البنوك أسعار جديدة للفائدة علي شهادات الادخار التي يتم تقديمها للعملاء.

ويأتي ذلك في إطار مراجعة البنوك خاصة بنكا الأهلي ومصر لأسعار الفائدة علي الشهادات وذلك بعد قرار البنك المركزي الأخير والذي تم من خلاله تخفيض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس.

وسبق بنك التجاري الدولي CIB بإعلانه خفض أسعار الفائدة علي حسابات التوفير بواقع 2.25% علي أن يكون التطبيق اعتبارا من غد الثلاثاء.

وأبلغ البنك عملائه في رسائل نصية بالأسعار الجديدة بعد تطبيق الخفض على حسابات التوفير،وتباينت أسعار الفائدة على حسابات التوفير بعد تطبيق الخفض، وفقا لنوعيه كل حساب توفير، لتسجل الفائدة على حساب التوفير” برايم” 7.75%، بدلا من 10%، كما بلغت فائدة حساب التوفير”بلس” 11.75% بدلاُ من 14%، وبلغت الفائدة على حساب التوفير” ثروة” 14.75% بدلا من 17%.

وسجل أعلى عائد على حساب التوفير “برايفت” 15.75% سنويا بدلا من 18% مشترطا حد ادني للمدخرات بقيمة مليون جنيه.

ونستعرض خلال السطور التالية هذه الشهادات في بنكي مصر والأهلي:

وفيما يلي نستعرض شهادات الادخار الأبرز في بنكي الأهلي ومصر

البنك الأهلي المصري

العائد:

شهرى: 23.50%

سنوي: 27%

يومي: 23%

المدة: سنة

الحد الأدنى: 1000 جنيه

شهادة ثلاثية بعائد متناقص

العائد:

السنة الأولى: 30%

السنة الثانية: 25%

السنة الثالثة: 20%

البنك الاهلي

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 1000 جنيه

بنك مصر

العائد:

شهرى: 23.50%

فى نهاية المدة: 27% المدة: سنة الحد الأدنى: 1000 جنيه

شهادة ثلاثية بعائد متناقص

العائد: سنوي

السنة الأولى: 30%

السنة الثانية: 25%

السنة الثالثة: 20%

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 1000 جنيه

بنك مصر

ومن جانب آخر مؤخرا أعلن بنك مصر عن تخفيض العائد على شهادتي ادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح على الترتيب 6.5% و8.5% سنويا بدلا من 7% و9% سنويا.

وقال بنك مصر إن تطبيق أسعار العائد الجديدة في الشهادات الدولارية ساري حتي اليوم في كافة فروعه للشهادات الجديدة التي سيتم إصدارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.