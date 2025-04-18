الجمعة 18 أبريل 2025
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محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع النيل والسوق الكبير برأس البر

حملات إزالة الإشغالات
حملات إزالة الإشغالات برأس البر بدمياط

 شهدت مدينة رأس البر حملة موسعة استهدفت أكثر المناطق الحيوية بالمدينة، بهدف إعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، بضرورة استمرار حملات إزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطرق العامة،

جهود متكاملة وتنسيق مشترك بين الجهات التنفيذية


الحملة جاءت في إطار التنسيق الكامل بين الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، بقيادة اللواء وائل الشربيني، رئيس المدينة، وشرطة المرافق، وإدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط، حيث تم تشكيل فرق عمل ميدانية مجهزة لتنفيذ قرارات الإزالة بشكل فوري على الأرض.

شارع النيل والسوق الكبير في بؤرة الاستهداف


انطلقت الحملة من شارع النيل السياحي، أحد أهم الشوارع التي تشهد كثافة مرورية وإقبالًا من الزائرين، مرورًا بشارع النيل الشعبي، وصولًا إلى السوق الكبير، الذي يُعد من أبرز المناطق التجارية برأس البر.

وقد تمكنت الحملة من رفع كافة الإشغالات التي كانت تعوق حركة المواطنين والسيارات، بما في ذلك الباعة الجائلين والتعديات على الأرصفة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما يضمن عدم تكرار تلك التعديات مستقبلًا.

حملات إزالة الإشغالات برأس البر
حملات إزالة الإشغالات برأس البر

 

التزام بتطبيق القانون وتحقيق الانضباط العام


وأكد مسؤولو الحملة أن الجهود ستتواصل خلال الأيام المقبلة لتنفيذ خطة المحافظة الرامية إلى إعادة الانضباط لشوارع المدينة، وتهيئة بيئة حضارية وآمنة تليق بأبناء دمياط وزائريها.

وأشاروا إلى أن تلك الحملات ليست حملات موسمية أو مؤقتة، بل تأتي في إطار منهج عمل مستمر يهدف إلى مواجهة الفوضى والعشوائية، وتكريس ثقافة احترام القانون والمساحات العامة.
 

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