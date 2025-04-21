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الأزهر ينتفض لحماية الأقصى بعد تداول فيديو هدمه بالذكاء الاصطناعي.. دعوة المجتمع الدولي لحماية “ ثالث الحرمين” من مخططات الاحتلال.. وحكماء المسلمين يحذر من استفزاز مشاعر 2 مليار شخص

مقطع مثير للاستفزاز
مقطع مثير للاستفزاز يكشف مخطط اليهود بالمسجد الاقصى

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو صادم، بثته العديد من الحسابات العبرية بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويكشف مخططهم لهدم المسجد الأقصى خلال العام القادم، ومحاولاتهم المستمرة والمستميتة لهدم بيت المقدس.

مقطع مثير للاستفزاز يكشف مخطط اليهود بالمسجد الاقصى

 ويظهر مقطع الفيديو الـ"المثير للاستفزاز" والصادم، والذي تم إنتاجه بتقنية "الذكاء الاصطناعي"، قيام الجماعات الإسرائيلية المتطرفة بتفجير المسجد الأقصى، ومحاولة إقامة الهيكل المزعوم، وكُتب على المقطع المستفز "العام القادم في القدس".

 

من جانبه أعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن بالغ قلقه واستنكاره الشديد إزاء مقطع فيديو تم نشره مؤخرًا على موقع "كيكار هشّبات" العبري، يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتصوير سيناريو كارثي يتضمن إحراق المسجد الأقصى المبارك وتشييد ما يسمى بـ "الهيكل" على أنقاضه. 

ويرى المرصد أن هذا الفيديو، الذي حمل عنوانًا استفزازيًا "العام المقبل في القدس"، يمثل تحريضًا خطيرًا ومباشرًا على تد مير أحد أقدس المقدسات الإسلامية، ويكشف عن النوايا الخبيثة للجماعات الصـ-هـ-يونية المتطرفة المدعومة بسياسات اليمين المتطرف.


كما يشير المرصد إلى أن هذه الجرأة المتصاعدة، التي تتجسد في مثل هذه الأعمال التحريضية وفي الاقتحامات المتزايدة للمسجد الأقصى، تأتي في أعقاب انتهاء عيد الفصح اليهـودي، وقد شهد هذا العيد تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في عدد المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، حيث بلغ عددهم 6315 مقتحمًا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 37% مقارنة بالعام الماضي 2024. 

 

مرصد الأزهر: فيديو هدم المسجد الأقصى يعكس تصورات كارثية يسعى الاحتلال لتطبيقها على أرض الواقع


وأكد المرصد أن نشر مثل هذا الفيديو في هذا التوقيت الحساس ليس مجرد عمل عبثي أو فردي، بل يعكس تصورات كارثية يسعى الاحتلال لتطبيقها على أرض الواقع، وربما يكون العام المقبل 2026 هدفًا لتنفيذ هذه المخططات الإجرامية، كما يمثل هذا الفيديو انعكاسًا واضحًا لنوايا منظمات الهيكل المزعوم، التي تروج بشكل علني لفكرة محو المسجد الأقصى من الوجود في الأراضي المقدسة، حتى وإن تطلب تحقيق ذلك سنوات عديدة من التمهيد والتحريض.


وحذر مرصد الأزهر بشدة من خطورة هذه التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا أن نشر هذا الفيديو التحريضي في هذا التوقيت الدقيق يحمل دلالات خطيرة، ويجسد النوايا المتطرفة للصهـيونية الدينية التي تسير بخطوات متسارعة نحو تحقيق رؤيتها المدمرة، بدعم واضح من حكومة الاحتلال التي تسعى لإرضاء تيارات اليمين المتطرف على حساب مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

مرصد الأزهر يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية التاريخية لحماية المسجد الأقصى 


ودعا مرصد الأزهر المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تحمل المسؤولية التاريخية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير العاجلة لحماية المسجد الأقصى المبارك من عبث هؤلاء المتطرفين ومخططاتهم الإجرامية، مشددًا على أن المساس بالمقدسات الدينية سيؤدي إلى عواقب وخيمة ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

 

مجلس حكماء المسلمين يُدين دعوات التَّحريض المتطرِّفة لتفجير الأقصى  

من جانبه أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدَّة الدعوات التحريضيَّة المتطرِّفة من منظمات استيطانية إسرائيليَّة، التي تدعو إلى تفجير المسجد الأقصى المبارك وقبَّة الصخرة.

وأكِّد مجلس حكماء المسلمين رفضَه القاطع لمثل هذه الدَّعوات المتطرفة، التي تمثِّل استفزازًا لمشاعر ما يقرب من 2 مليار مسلم حول العالم، وتمثِّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، داعيًا إلى ضرورة توفير الحماية الكافية للمقدَّسات الدينيَّة ووقف الانتهاكات المستمرَّة بحق الحرم القدسي الشَّريف.

كما أدان مجلس حكماء المسلمين بشدَّةٍ ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات بحق المسيحيين في القدس، بما في ذلك منع الوصول إلى الكنائس والاعتداءات الجسديَّة، الأمر الذي ينذر بمزيدٍ من التَّصعيد والتوتر في المنطقة.

ودعا مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدَّولي إلى اتخاذ إجراءاتٍ عاجلةٍ لوقف هذه الانتهاكات وكافَّة أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني، والعمل على إيجاد حلٍّ عادل وشامل للقضية الفلسطينيَّة، ينهي معاناة الشعب الفلسطيني المستمرَّة منذ أكثر من 70 عامًا، ويقر بحقه المشروع في إقامة دولته المستقلَّة وعاصمتها القدس الشَّريف.

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